«Побег из курятника 2»: Рецензия Киноафиши

Спустя 23 года, когда никто и не ожидал, вышло продолжение анимационного хита «Побег из курятника», достигшего 228 миллионов долларов в мировом прокате. Похожего результата на этот раз не стоит ожидать, потому что релиз фильма состоялся на стриминге Netflix и в парочке кинотеатров, в том числе и в Британии. Раз уж кассовый успех не предвидится, но что насчет популярности среди общества? Удастся ли Chicken Run: Dawn of the Nugget достичь тех же результатов? Увы, нет.

Картина «Побег из курятника», вышедшая в 2000 году, до сих пор является самым кассовым анимационным кукольным фильмом в истории. Пластилиновые персонажи, на создание которых понадобилось около 18 месяцев, кажутся каким-то невероятным произведением искусства. Конечно, в нынешнее время со всей компьютерной графикой Disney очень трудно пробиться в настоящие топы статичной анимации с классическим подходом.

Несмотря на непопулярность технических решений, продолжение мультфильма специально заигрывает с современными образами. На экране появляется райский куриный уголок, настоящее царство спокойствия и гармонии пернатых, которым больше не надо трястись от страха быть отправленными на фабрику. Бежать больше нет необходимости, можно наслаждаться жизнью, заниматься сельским хозяйством, семьей и разными хобби, например вязанием.

Побег из курятника 2

Джинджер, та самая героиня побега из прошлой жизни, и американский петух Рокки ожидают цыпленка, который вот-вот полностью перевернет их жизни. На свет вылупляется неугомонная Молли, желающая влезть в любую передрягу, потому что мир так интересен. Только ее пернатые родители слишком оберегают цыпленка и ничего не рассказывают о жизни вне острова. А ведь маленькой Молли так хочется узнать, что же происходит за пределами этого куриного царства, кто такие люди и почему многие курочки оказываются запертыми в каком-то ярком фургоне.

История стара как мир, конфронтация и чрезмерная родительская опека заставляют детей-подростков бунтовать и совершать рискованные действия, не думая о последствиях. Все мы когда-то были в таком возрасте, поэтому Джинджер и Рокки просто надо было провести нормальную беседу с Молли, а не скрывать всю правду о людях и о том, какое место в этом мире занимают курицы. Увы, они опоздали — и цыпленок оказался в утопической птицефабрике по изготовлению жареной курочки и наггетсов.

Побег из курятника 2

Новая локация, но с теми же старыми злодеями (да-да, Твиди вернулась) похожа на парк развлечений для пернатых. Удивительно, место очень напоминает «Игру в кальмара», особенно благодаря этим бирюзовым номерным ошейникам. Такие поп-культурные референсы вперемешку с отсылками к «Доктору Ноу» как раз и делают сиквел отличным и более-менее новаторским по сравнению с первой частью. Ну раз уж нет возможности побить рекорды бокс-офиса, то можно вдоволь заигрывать с историческими и современными трендами.

Конечно, огромную роль в мультфильме играет самобытный британский юмор, который требует тщательной локализации для каждой страны, иначе смешно не будет. Новоиспеченная красочная подруга Молли говорит на диалекте сказу, который чаще всего можно услышать у жителей Ливерпуля. Колоритность и речь героини абсолютно сбивают с толку неформальностью и настоящим хаосом. Неудивительно, что она подумала, что куриный фургон везет курочек в Диснейленд, ну или на какой-то рейв. Все оказалось намного прозаичнее, к сожалению.

Побег из курятника 2

В силу технологического прогресса вместо обычной куриной фабрики предстает огромный птицекомбинат, где на каждом углу работают разного рода машины. Люди только руководят и следят за общим процессом, всячески перекармливая пернатых и делая их пожирнее. За порядком комбината следят роботоутки и всякие разные киберживотные, поэтому просто так перелезть через забор нельзя. Это просто настоящий хоррор в глазах курочек! Вот она реальность из-за огромного развития AI и технологий, даже курицам уже не так интересно жить в гармонии с природой на райском острове, ведь все искусственное кажется таким завлекательным.

Однако «Побег из курятника — 2» невозможно было бы считать рождественским фильмом без счастливого конца. Не стоит переживать, это же все-таки пластилиновый мультфильм про курочек. Конечно, их ждет хеппи-энд, но сначала они несколько раз попадут в комедию положений, а потом снова вернутся к любимым хобби на райском острове.

Побег из курятника 2

Сиквел предназначен для тех, кто помнит первые впечатления после просмотра картины 2000 года. Возможно, на этот раз ощущения не такие яркие, но мы и сами, зрители, совсем уже повзрослели для таких историй. Хотя никто не запрещает окунуться в детство время от времени, особенно в волшебное новогоднее время.