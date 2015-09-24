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Постер к сериалу Герои: Возрождение
Постер к сериалу Герои: Возрождение
Постер к сериалу Герои: Возрождение
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
3 постера
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Герои: Возрождение
Герои: Возрождение (2015 - 2016) Heroes Reborn 16+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 13 часов 0 минут
О чем сериал

Продолжение популярного проекта «Герои», где сохраняется прежняя концепция, а к старым персонажам присоединяются новые. Действие разворачивается спустя пять лет после финальной серии оригинального сериала. Клэр Беннет сообщила всему миру о своих возможностях, и теперь другие, следуя примеру девушки, начинают делиться своими суперспособностями с помощью видео в интернете. Группе людей с необычным даром придется столкнуться с недоброжелателями, которые намерены использовать их для своих коварных планов.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Тим Кринг
Тим Кринг
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Закари Ливай
Закари Ливай Luke Collins
Райан Гузман
Райан Гузман Carlos Gutierrez
Джудит Шекони
Джудит Шекони Joanne Collins
Риа Килстедт
Риа Килстедт Erica Kravid
Робби Кэй
Робби Кэй Tommy Clarke
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Герои: Возрождение - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
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