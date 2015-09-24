Продолжение популярного проекта «Герои», где сохраняется прежняя концепция, а к старым персонажам присоединяются новые. Действие разворачивается спустя пять лет после финальной серии оригинального сериала. Клэр Беннет сообщила всему миру о своих возможностях, и теперь другие, следуя примеру девушки, начинают делиться своими суперспособностями с помощью видео в интернете. Группе людей с необычным даром придется столкнуться с недоброжелателями, которые намерены использовать их для своих коварных планов.