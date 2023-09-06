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Киноафиша Новости Куры штурмуют неприступную птицеферму в трейлере «Побега из курятника 2»

Куры штурмуют неприступную птицеферму в трейлере «Побега из курятника 2»

6 сентября 2023 14:36
Куры штурмуют неприступную птицеферму в трейлере «Побега из курятника 2»

В сиквеле герои рискнут свободой ради благой цели.

Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер-трейлер анимационной ленты от студии Aardman «Побег из курятника 2» о новом захватывающем приключении группы свободолюбивых птиц. Если в первой части, вышедшей 23 года назад, главные герои всего лишь пытались сбежать с обыкновенной фермы, то в продолжении ставки возросли до небывалых высот — персонажи намерены спасти от истребления весь куриный вид.

Сумев покинуть печально известный курятник, Рокки и Джинджер обзавелись потомством и счастливо живут в заповеднике вместе со своими пернатыми сородичами, однако вскоре все подвергаются опасности. Выясняется, что коварная фермерша Мелисса Твиди перешла от продажи яиц к масштабному производству куриных пирогов и запустила целую птицефабрику, напоминающую непреступную крепость. Чтобы разобраться с угрозой, главные герои решают рискнуть с трудом обретенной свободой и проникнуть на птичью ферму. Помогут им в этом верные сородичи.

Если оригинальном мультфильме ведущих персонажей озвучили Мэл Гибсон и Джулия Савалия, то в сиквеле голоса заглавным действующим лицам подарили Закари Ливай и, соответственно, Тандиве Ньютон. Дочку Молли озвучила звезда «Одних из нас» Белла Рэмзи.

Режиссером выступил номинант на премию «Оскар» Сэм Фелл («Паранорман, или Как приручить зомби», «Смывайся»), а сценарий на основе идеи авторов оригинального мультфильма Кэри Киркпатрика и Джона О’Фэррелла написала Рэйчел Тьюннард («Почти знамениты»). Создатели первой части Ник Парк и Питер Лорд взяли на себя функции продюсеров.

Мировая премьера «Побега из курятника 2» состоится в середине октября в рамках ежегодного Лондонского кинофестиваля, а релиз на Netflix намечен на 15 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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