Александр Скарсгард
Награды
Награды и номинации Александра Скарсгарда
Alexander Skarsgard
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Александра Скарсгарда
Золотой глобус 2018
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
