«Момент»: Рецензия Киноафиши

Лето 2024 года ознаменовалось выходом альбома Brat британской поп-певицы Charli XCX, который молниеносно взорвал чарты, повлек за собой моду на неоново-зеленый цвет и породил волну текстов и подкастов, пытавшихся объяснить этот феномен. Артистка впервые взорвала радиостанции в 2012 году совместным треком с Icona Pop I Love It, а затем поселилась в плеерах поздних миллениалов с песней Boom Clap к фильму «Виноваты звезды». Но почти целое десятилетие потребовалось Чарли, чтобы прийти к своему«Моменту » — долгожданному прорыву, который вывел ее из категории очередной поп-исполнительницы в статус культурной иконы современности.

Чарли обратила свой взор на новое поколение и отлично считала его потребности: смешала избитый поп с танцевальной музыкой и изменила сам опыт живого выступления, превратив его в клубную вечеринку. Идейно ей удалось поймать протестную волну против возвращения моды на пластические операции, похудение и бесконечные рефлексии о личных травмах в текстах поп-певиц. Вместо этого альбом получился о радости жизни, наполненной духом молодости и беззаботности, воспевающим неряшливую эстетику. Вкупе с поистине гениальной маркетинговой стратегией певица стала лицом целого лета 2024 года. Но большим дяденькам на лейблах и спонсорам нет дела до молодежных предпочтений, главное — понять, как лето растянуть на осень, зиму, а в идеале и на несколько лет вперед, пока дойная корова не наскучит. Именно об этом сатирическое мокьюментари «Момент».

Фильм следует за реалистичной, но гипертрофированной версией Чарли во время подготовки к съемкам вымышленного концертного фильма на основе тура Brat. Героиня переживает переходный этап между уже случившимся прорывом и попыткой понять, возможна ли более высокая ступень после столь громкого успеха. Одна неловкая корпоративная встреча сменяется другой, где люди разного уровня и профессий пытаются монетизировать ее талант. Чарли маневрирует между этими обязанностями, подстраиваясь под капиталистическую машину, движущуюся в отрыве от ее творчества. Она принимает неизбежность происходящего, но чувствует себя подавленно и потерянно.

Чтобы пережить хотя бы первые минуты фильма с громкой музыкой, стробоскопическим изображением и кислотными цветами, нужно быть хорошо знакомым с феноменом Charli XCX или хотя бы быть толерантным к нему. Кому неоново-зеленый уже замылил глаза или кому, наоборот, вообще непонятно, о чем идет речь, «Момент» точно ничего не даст и не поможет разобраться в происходящем.

Именно в такой позиции полного непонимания находится персонаж Александра Скарсгарда, успешный режиссер Йоханнес, сделавший себе имя на создании концертных фильмов. Его нанимают прежде всего как имя, бренд, способный принести награды, а значит еще больше контрактов, еще больше денег. Мало кого заботит, что Йоханнес — попаданец в утрированный молодежный мир со своими бумерскими взглядами и вкусом. Он пытается смягчить эстетику Чарли, чтобы сделать ее приемлемой для других возрастов: изменить фирменный яблочный цвет альбома, не слепить зрителей клубными софитами и саму Чарли приодеть да причесать. Его неуместность остается единственным источником комедии в «Моменте», который из-за жанра и темы предполагал неиссякаемый поток злой насмешливой иронии над монетизацией творчества и цены успеха.

Вместо этого формат мокьюментари работает нескладно. Ручную камеру замечают лишь изредка, лишая фильм характерных для жанра заигрываний со зрителем. Ей удается выхватить несколько спонтанных живых моментов, но этого недостаточно для реалистичного ощущения заглядывания за кулисы.

Фильм не предлагает ни ироничного взгляда, ни тем более выхода из сложившегося уклада, в котором талант и деньги существуют в неразрывной связке. Несмотря на рваное повествование, «Момент» оставит у фанатов приятное послевкусие и со временем может стать важным продуктом поп-культуры нашего времени. Особенно учитывая, что и сам фильм — часть очередной пиар-кампании Чарли, на этот раз по превращению ее из певицы в актрису. Эдакий фрагмент времени, в котором эпоха больших звезд угасает, но реальному поп-феномену сходит с рук даже попадание в политические скандалы.

Уход Brat’а на покой затянулся, но «Момент» таки подошел к концу. Пора.