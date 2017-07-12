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Постер к сериалу Мне очень жаль
Постер к сериалу Мне очень жаль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Киноафиша Сериалы Мне очень жаль
Мне очень жаль (2017 - …) I'm Sorry. 16+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал truTV
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Мне очень жаль» — это американский полуавтобиографический ситком, сценарий к которому написала известная актриса, писатель и комик Андреа Сэвадж, она же исполнила главную роль. По сюжету Андреа – успешный комик, мать пятилетней девочки и жена. Будучи очень раскрепощенной и способной говорить даже на самые неудобные темы, главная героиня часто попадает в неловкие ситуации. Но, как комик, она во всем видит материал для монолога и не боится быть собой, а также исследовать различные темы и человеческие взаимоотношения.

Мне очень жаль - трейлер
Мне очень жаль
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Том Эверетт Скотт
Том Эверетт Скотт Mike Harris
Кэти Бейкер
Кэти Бейкер
Джейсон Манцукас
Джейсон Манцукас
Эллисон Толман
Эллисон Толман
Андреа Сэвадж
Андреа Сэвадж Andrea Warren
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мне очень жаль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Мне очень жаль - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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