«Мне очень жаль» — это американский полуавтобиографический ситком, сценарий к которому написала известная актриса, писатель и комик Андреа Сэвадж, она же исполнила главную роль. По сюжету Андреа – успешный комик, мать пятилетней девочки и жена. Будучи очень раскрепощенной и способной говорить даже на самые неудобные темы, главная героиня часто попадает в неловкие ситуации. Но, как комик, она во всем видит материал для монолога и не боится быть собой, а также исследовать различные темы и человеческие взаимоотношения.