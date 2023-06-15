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Киноафиша Новости Лиззи Каплан и Энтони Старр скрывают зловещий секрет в трейлере хоррора «Паутина»

Лиззи Каплан и Энтони Старр скрывают зловещий секрет в трейлере хоррора «Паутина»

15 июня 2023 10:56
Лиззи Каплан и Энтони Старр скрывают зловещий секрет в трейлере хоррора «Паутина»

Фильм ужасов от создателей новой «Техасской резни бензопилой» и «Марианны».

Студия Lionsgate опубликовала первый трейлер хоррора «Паутина».

По сюжету, маленький мальчик Питер (Вуди Норман) начинает слышать странный стук в стенах своей комнаты. Мать (Лиззи Каплан) и отец (Энтони Старр) пытаются убедить сына, что эти звуки — всего лишь продукт его разыгравшегося воображения. Но со временем кошмары, навеянные ими, становятся только ужаснее и явственнее. Питер делится терзающими его страхами со своей учительницей мисс Дивайн (Клеопатра Коулмэн), которая начинает подозревать, что родители мальчика скрывают некую темную тайну, связанную с загадочным стуком в стенах.

Вместе с публикацией ролика Lionsgate также представила постер будущей картины, подчеркивающий зловещую подоплеку этой истории. На постере изображена демоническая героиня Каплан, убаюкивающая своего беспокойного сына.

Лиззи Каплан и Энтони Старр скрывают зловещий секрет в трейлере хоррора «Паутина»

Режиссером ленты выступает Сэмюэл Бодин, ранее работавшим над хоррор-сериалом «Марианна». Для него этот проект станет дебютом в полнометражном кино. Сценарий был написан Крисом Дэвлином, наиболее известным по слэшеру «Техасская резня бензопилой» (2021).

Премьера «Паутины» состоится 21 июля.

Фото: Lionsgate
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