Лиззи Каплан и Энтони Старр скрывают зловещий секрет в трейлере хоррора «Паутина»

Студия Lionsgate опубликовала первый трейлер хоррора «Паутина».

По сюжету, маленький мальчик Питер (Вуди Норман) начинает слышать странный стук в стенах своей комнаты. Мать (Лиззи Каплан) и отец (Энтони Старр) пытаются убедить сына, что эти звуки — всего лишь продукт его разыгравшегося воображения. Но со временем кошмары, навеянные ими, становятся только ужаснее и явственнее. Питер делится терзающими его страхами со своей учительницей мисс Дивайн (Клеопатра Коулмэн), которая начинает подозревать, что родители мальчика скрывают некую темную тайну, связанную с загадочным стуком в стенах.

Вместе с публикацией ролика Lionsgate также представила постер будущей картины, подчеркивающий зловещую подоплеку этой истории. На постере изображена демоническая героиня Каплан, убаюкивающая своего беспокойного сына.

Режиссером ленты выступает Сэмюэл Бодин, ранее работавшим над хоррор-сериалом «Марианна». Для него этот проект станет дебютом в полнометражном кино. Сценарий был написан Крисом Дэвлином, наиболее известным по слэшеру «Техасская резня бензопилой» (2021).

Премьера «Паутины» состоится 21 июля.