«Нулевой день» – это американский политический триллер с Робертом Де Ниро в главной роли. Актер воплощает образ бывшего президента, оказавшегося в безвыходном положении. Политику угрожает серьезная опасность, и теперь он должен выбирать между тем, что легко, и тем, что правильно. Во время новой предвыборной гонки и накаленной международной ситуации герой встает перед выбором: сбежать из страны и спасти собственную жизнь или же рискнуть и отстаивать принципы, которые он считает важными для будущего США.