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Киноафиша Сериалы Нулевой день

Нулевой день (2023 - …)

Zero Day
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Нулевой день» – это американский политический триллер с Робертом Де Ниро в главной роли. Актер воплощает образ бывшего президента, оказавшегося в безвыходном положении. Политику угрожает серьезная опасность, и теперь он должен выбирать между тем, что легко, и тем, что правильно. Во время новой предвыборной гонки и накаленной международной ситуации герой встает перед выбором: сбежать из страны и спасти собственную жизнь или же рискнуть и отстаивать принципы, которые он считает важными для будущего США.

В ролях
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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