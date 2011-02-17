«127 часов»: Рецензия Киноафиши

Строго говоря, перед Дэнни Бойлом стояли в «127 часах» две крайне сложные задачи. Первая заключалась в том, чтобы на протяжении девяноста с лишним экранных минут (минус титры, прогулка с юными девами и эпилог), не сбавляя темпа и удерживая зрительское внимание, проследить сверхнапряженное существование главного героя, почти обездвиженного и практически замурованного в одной из горных расщелин Юты. С этой задачей Бойл справился блестяще. Поскольку, в отличие от «Погребенного заживо», сам сюжет здесь не диктовал никакого динамизма, Бойл стал постепенно расширять, вернее даже – распирать изнутри, сознание скалолаза-неудачника. Первый ход он сделал еще в самых начальных кадрах, где нет пока и в помине никакого Арона Ролстона, зато, вполне в духе известной картины Элема Климова «Спорт, спорт, спорт», показана масштабная увлеченность современного человечества – почти одержимость – спортом. Будущие приключения главного персонажа, таким образом, еще до их старта включаются в общемировой контекст.

Ну а уж когда Арон Ролстон попадает в каменный плен, Дэнни Бойл разворачивает фантазию на полную катушку. Пятидневный пленник необитаемого каньона не только мысленно беседует с родителями, друзьями и (экс-)возлюбленной, что более чем логично в его ситуации, не просто устраивает воображаемое трагикомическое телешоу с самим собой в роли ведущего, гостя и зрителей, но даже прослеживает вселенскую судьбу придавившего его камня. Миллионы лет этот кусок метеорита летел в космосе, а затем лежал в горах Юты, чтобы наконец-то дождаться Арона Ролстона и намертво придавить его злополучную руку. Сознание героя временами раскалывается на отдельные фрагменты, выдаваемые полиэкраном, и, проваливаясь в забытье, уходит по маршрутам уже каких-то полумистических видений. Благодаря великолепной операторской работе Энтони Дода Мэнтла и Энрике Чедиака, а также отличной игре Джеймса Франко вся эта расползающаяся из одинокого горного каньона реальность вдохновенно пульсирует, не позволяя изображению провалиться в диктуемую ситуацией монотонность.

Зато со второй своей задачей Дэнни Бойл не справился вовсе. Задача же заключалась в том, чтобы внутренне оправдать патетическую героику, весь этот гимн стойкости, мужеству и т. п., учитывая совершеннейшую дурацкость ситуации. Собственно, случился-то казус только из-за того, что главный герой отправился побегать и попрыгать в безлюдные места, никого не предупредив о своем местонахождении. Понятно, что практически все беды человечества вызваны – в том или ином виде – глупостью, но тут глупость достигает такого градуса, какого не сможет выдержать без потерь ни один живой организм. И это обстоятельство Бойл победить явно не в силах, между тем героический пафос происходящего к финалу все более и более накаляется. Мало того, уже в самом конце показан настоящий, живой Арон Ролстон, а заключительная реплика гласит, что он по-прежнему лазает по горам, только теперь предупреждает родственников и знакомых о своем грядущем маршруте. Данное обстоятельство настолько сатирично, что либо Бойл напрочь лишился чувства юмора, если подобное говорится исключительно всерьез, либо, наоборот, злорадно подтрунил над горе-скалолазом, однако в таком случае вся героическая конструкция фильма рушится напрочь и навеки. По-любому, это катастрофически проигрышный ход.

Vlad Dracula