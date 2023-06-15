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Паутина, 2023

2023 / Болгария / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Samuel Bodin
В ролях
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан
Энтони Старр
Энтони Старр
Клеопатра Коулмэн
Клеопатра Коулмэн
Ellen Dubin
Вуди Норман
Вуди Норман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Паутина 2 постера
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Лиззи Каплан и Энтони Старр скрывают зловещий секрет в трейлере хоррора «Паутина» Фильм ужасов от создателей новой «Техасской резни бензопилой» и «Марианны».
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15 июня 2023 10:56
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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