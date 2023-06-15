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Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы"
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Паутина
Cobweb
Паутина, 2023
2023 / Болгария / США
Трейлер
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Жанр:
ужасы
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Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2023
Режиссер
Samuel Bodin
В ролях
Лиззи Каплан
Энтони Старр
Клеопатра Коулмэн
Ellen Dubin
Вуди Норман
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Лиззи Каплан и Энтони Старр скрывают зловещий секрет в трейлере хоррора «Паутина»
Фильм ужасов от создателей новой «Техасской резни бензопилой» и «Марианны».
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15 июня 2023 10:56
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