Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Владимир Дружников
Владимир Дружников
О персоне
Фильмография
Статьи
Владимир Дружников
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 июня 1922
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
20 февраля 1994
Биография Владимира Дружникова
Родился 30 июня 1922 года. Москва, Россия.
Развернуть
Фильмография Владимира Дружникова
Они были актерами
приключения
1981, СССР
6.0
Ледяная внучка
семейный, сказка
1980, СССР
6.0
Жизнь прекрасна
драма
1979, СССР / Италия
6.0
Офицеры
драма, мелодрама
1971, СССР
8.0
Морской характер
драма, военный
1970, СССР
5.0
Таинственный монах
боевик
1967, СССР
6.0
Гиперболоид инженера Гарина
фантастика
1965, СССР
6.0
Две жизни
драма, мелодрама
1961, СССР
6.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Наш ответ диснеевским принцам: 10 красавцев из советских киносказок
Сегодня таких мужчин не делают, а таких душевных фильмов – не снимают.
1 комментарий
17 декабря 2018 00:20
Все статьи
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось