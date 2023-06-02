Съемки «Бэтмена 2» откладываются из-за забастовки сценаристов

Производство должно было стартовать в конце этого года.

Начавшаяся ровно месяц назад забастовка Гильдии сценаристов Америки (WGA) продолжает отражаться на крупных кинопроектах — ее новой жертвой стал «Бэтмен 2». Из-за продолжающихся протестов студия Warner Bros. отсрочила старт производства сиквела с конца этого года на март следующего.

Разработкой сюжета второй части занимаются режиссер Мэтт Ривз и его соавтор Маттсон Томлин — оба участвовали в пикетах. Ожидается, что вместе с Робертом Паттинсоном в новом фильме к своим ролям вернутся Зои Кравиц и Колин Фаррелл, который сейчас работает над сольным мини-сериалом про Пингвина. Согласно изначальному плану, съемки многосерийного спин-оффа должны были завершиться в августе, но в свете забастовки они могут затянуться на месяц или два.

Сюжет «Бэтмена 2» пока не раскрывается, но известно, что события мрачного кинокомикса будут пересекаться с «Пингвином», чей релиз на стриминге Max состоится в 2024 году. В концовке первого фильма появился Джокер в исполнении Барри Кеогана, однако о его участии в предстоящем фильме сведений нет.

Внушительная часть съемок «Бэтмена 2» пройдет в Лондоне. Предполагается, что отсрочка производства никак не отразится на дате премьеры, которая намечена на 3 октября 2025 года. Фильм будет выпущен под баннером DC Elseworlds, куда войдут все проекты студии DC, не входящие в основную киновселенную Джеймса Ганна и Питера Сафрана.