Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джаред Лето
Награды
Награды и номинации Джареда Лето
Jared Leto
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джареда Лето
Оскар 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2014
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2021
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотая малина 2023
Худшая мужская роль
Победитель
Золотая малина 2022
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2017
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучшее перевоплощение
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2012
Документальный фильм
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Турецкий сериал «Розы и грехи»: почему зрители больше не верят Серхату и готовы кипеть от одного вида Беррак
За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего
97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1»
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет
Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет
«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667