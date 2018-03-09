Чужак, 2018

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В послевоенной Японии в тюрьме сидит американский солдат Ник Лоуэлл (Джаред Лето). После того, как он помогает выбраться из заключения одному из членов Якудза, его принимают в клан. Но даже побратавшись с ними, Ник остаётся немного чужим, поскольку не знает местной культуры и обычаев и даже язык понимает совсем плохо. Однако за счёт военной подготовки (или же тёмного прошлого, за которое он и попал в тюрьму) он превращается в опасное оружие для врагов своей новой семьи. Но, как и положено,…