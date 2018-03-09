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Чужак Чужак
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The Outsider

Чужак, 2018

2018 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Япония после Второй мировой войны. Американского военнопленного освобождают благодаря помощи сокамерника, принадлежащего к мафии якудза. Став свободным, солдат начинает завоевывать их уважение и возвращает свой долг в опасном криминальном мире.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 9 марта 2018
Премьера в мире 9 марта 2018
Режиссер
Мартин Зандвлиет
Мартин Зандвлиет
В ролях
Джаред Лето
Джаред Лето
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Рори Кокрейн
Рори Кокрейн
Сиори Куцуна
Сиори Куцуна
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чужак 3 постера
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В послевоенной Японии в тюрьме сидит американский солдат Ник Лоуэлл (Джаред Лето). После того, как он помогает выбраться из заключения одному из членов Якудза, его принимают в клан. Но даже побратавшись с ними, Ник остаётся немного чужим, поскольку не знает местной культуры и обычаев и даже язык понимает совсем плохо. Однако за счёт военной подготовки (или же тёмного прошлого, за которое он и попал в тюрьму) он превращается в опасное оружие для врагов своей новой семьи. Но, как и положено,…
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