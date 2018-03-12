«Чужак»: Рецензия Киноафиши
В послевоенной Японии в тюрьме сидит американский солдат Ник Лоуэлл (Джаред Лето). После того, как он помогает выбраться из заключения одному из членов Якудза, его принимают в клан. Но даже побратавшись с ними, Ник остаётся немного чужим, поскольку не знает местной культуры и обычаев и даже язык понимает совсем плохо. Однако за счёт военной подготовки (или же тёмного прошлого, за которое он и попал в тюрьму) он превращается в опасное оружие для врагов своей новой семьи. Но, как и положено, сложность в историю привносит запретная любовь главного героя. К тому же, в клане явно появился предатель, который хочет сдать власть более молодым и перспективным конкурентам.
Совершенно не секрет, что многие смотрят фильмы с Джаредом Лето исключительно из-за его участия, и совершенно неважно, хороша или плоха картина сама по себе. Он давно уже доказал свой актёрский талант, прекрасно сыграв в «Реквиеме по мечте» Аронофски и «Далласском клубе покупателей» Жан-Марка Валле. Но фанаты будут любить и любые другие его работы, у Лето огромный и крепкий фан-клуб. И оценки «Аутсайдера» — лучшее тому доказательство. Если положительные отзывы от критиков едва дотягивают до 10%, зрительские держатся в районе 80%. Это значительно большая разница, чем даже в случае с фильмом «Яркость» от того же Netflix, который называют практически символом кино, не понятого критиками.
Любители Джареда Лето как портретной красоты при просмотре фильма получат много удовольствия. Правда, в этом плане вступление воспринимается не очень правдоподобно. Военный в тюрьме во враждебной стране выглядит будто только что с показа Gucci. Борода у Лето аккуратно подстрижена, волосы расчёсаны, а кожа чистая и гладкая. Но это заканчивается сразу после вступительных титров. А дальше только строгий костюм, молчание и холодный взгляд. Словно подтверждая название, Лето выглядит в этой картине совершенно лишним. Несмотря на режиссёра-датчанина, «Аутсайдер» — чисто азиатский фильм. У него совершенно не Голливудский темп и атмосфера, и создаётся ощущение, что актёра на главную роль позвали только чтобы привлечь внимание запада. Но при этом остался и чисто японский антураж без попытки стилизации, и даже общая мораль, не вписывающаяся в законы европейского и американского кинематографа. Картина выглядит очень тёмной и медленной. И если в моментах с раздумьями и крупными планами это иногда играет на руку, позволяя насладиться кадром, то в динамичных сценах теряется всё ощущение жизни.
Странным образом недостатки «Аутсайдера» повторяют проблемы предыдущего крупного релиза от Netflix — фильма «Немой», хоть они и совершенно противоположны и по жанру, и по сюжету. Но и там и там авторы будто взяли какую-то форму, а вместо содержания поместили в неё красивого и стильного главного героя, который просто ходит от одного человека к другому, иногда их бьёт и что-то выясняет. «Аутсайдер» — вроде бы история чужака, познающего незнакомую культуру, но эта тема не раскрыта. Или же история противостояния кланов Якудза — но и здесь трудно понять, что же хотели сказать авторы, в сюжете только констатируют факты и события, но не дают повода для размышлений.
Джаред Лето способен играть совершенно разные роли, вот только в этом фильме его роль забыли прописать. Он просто маска с яркими глазами. И все второстепенные герои — такие же маски: престарелый босс, уже не способный управлять делами, названный брат, которому чужак дороже своих, наивная влюблённая девушка, ревнивый и подлый конкурент, пафосные враги. В фильме нет ни одного по-настоящему оригинального и запоминающегося персонажа и ни одного интересного поворота сюжета или поступка. Есть лишь очень долгие планы с Джаредом Лето и неспешная съёмка японских улиц. Возможно, армии фанатов достаточно и этого.
Алексей Хромов.