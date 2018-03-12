«Чужак»: Рецензия Киноафиши

Джаред Лето против Японской мафии

В послевоенной Японии в тюрьме сидит американский солдат Ник Лоуэлл (Джаред Лето). После того, как он помогает выбраться из заключения одному из членов Якудза, его принимают в клан. Но даже побратавшись с ними, Ник остаётся немного чужим, поскольку не знает местной культуры и обычаев и даже язык понимает совсем плохо. Однако за счёт военной подготовки (или же тёмного прошлого, за которое он и попал в тюрьму) он превращается в опасное оружие для врагов своей новой семьи. Но, как и положено, сложность в историю привносит запретная любовь главного героя. К тому же, в клане явно появился предатель, который хочет сдать власть более молодым и перспективным конкурентам.

Кадр из фильма «Аутсайдер»

Совершенно не секрет, что многие смотрят фильмы с Джаредом Лето исключительно из-за его участия, и совершенно неважно, хороша или плоха картина сама по себе. Он давно уже доказал свой актёрский талант, прекрасно сыграв в «Реквиеме по мечте» Аронофски и «Далласском клубе покупателей» Жан-Марка Валле. Но фанаты будут любить и любые другие его работы, у Лето огромный и крепкий фан-клуб. И оценки «Аутсайдера» — лучшее тому доказательство. Если положительные отзывы от критиков едва дотягивают до 10%, зрительские держатся в районе 80%. Это значительно большая разница, чем даже в случае с фильмом «Яркость» от того же Netflix, который называют практически символом кино, не понятого критиками.

Кадр из фильма «Аутсайдер»

Любители Джареда Лето как портретной красоты при просмотре фильма получат много удовольствия. Правда, в этом плане вступление воспринимается не очень правдоподобно. Военный в тюрьме во враждебной стране выглядит будто только что с показа Gucci. Борода у Лето аккуратно подстрижена, волосы расчёсаны, а кожа чистая и гладкая. Но это заканчивается сразу после вступительных титров. А дальше только строгий костюм, молчание и холодный взгляд. Словно подтверждая название, Лето выглядит в этой картине совершенно лишним. Несмотря на режиссёра-датчанина, «Аутсайдер» — чисто азиатский фильм. У него совершенно не Голливудский темп и атмосфера, и создаётся ощущение, что актёра на главную роль позвали только чтобы привлечь внимание запада. Но при этом остался и чисто японский антураж без попытки стилизации, и даже общая мораль, не вписывающаяся в законы европейского и американского кинематографа. Картина выглядит очень тёмной и медленной. И если в моментах с раздумьями и крупными планами это иногда играет на руку, позволяя насладиться кадром, то в динамичных сценах теряется всё ощущение жизни.

Кадр из фильма «Аутсайдер»

Странным образом недостатки «Аутсайдера» повторяют проблемы предыдущего крупного релиза от Netflix — фильма «Немой», хоть они и совершенно противоположны и по жанру, и по сюжету. Но и там и там авторы будто взяли какую-то форму, а вместо содержания поместили в неё красивого и стильного главного героя, который просто ходит от одного человека к другому, иногда их бьёт и что-то выясняет. «Аутсайдер» — вроде бы история чужака, познающего незнакомую культуру, но эта тема не раскрыта. Или же история противостояния кланов Якудза — но и здесь трудно понять, что же хотели сказать авторы, в сюжете только констатируют факты и события, но не дают повода для размышлений.

Кадр из фильма «Аутсайдер»

Джаред Лето способен играть совершенно разные роли, вот только в этом фильме его роль забыли прописать. Он просто маска с яркими глазами. И все второстепенные герои — такие же маски: престарелый босс, уже не способный управлять делами, названный брат, которому чужак дороже своих, наивная влюблённая девушка, ревнивый и подлый конкурент, пафосные враги. В фильме нет ни одного по-настоящему оригинального и запоминающегося персонажа и ни одного интересного поворота сюжета или поступка. Есть лишь очень долгие планы с Джаредом Лето и неспешная съёмка японских улиц. Возможно, армии фанатов достаточно и этого.

Алексей Хромов.