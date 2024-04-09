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Во сне ты горько плакал
Во сне ты горько плакал
Vo sne ty gorko plakal
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Монолог автора, обращённый к маленькому сыну Алёше.
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Во сне ты горько плакал
трейлер
трейлер
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2024
Производство
Фонд Александра Сокурова
Другие названия
Vo sne ty gorko plakal, You Cried Bitterly in Your Dream, You Cried in Your Sleep, Во сне ты горько плакал
Режиссер
Николай Солодников
В ролях
Иван Ургант
Полина Агуреева
Леонид Бичевин
Алёна Кучкова
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Новости о фильме
Отец обращается к сыну в трейлере фильма Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал»
Главную роль исполнил Иван Ургант.
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9 апреля 2024 16:59
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