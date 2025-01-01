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Мертвые души
Билеты от 8000₽
Киноафиша Мертвые души

Спектакль Мертвые души

Постановка
Пространство «Внутри» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 8000₽

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в постановке по Н. В. Гоголю «Мертвые души»

В город N приезжает отставной чиновник Павел Иванович Чичиков в сопровождении своего племянника Руслана. Сюжет этой великолепной постановки основан на знаменитом произведении Николая Гоголя, где Чичиков начинает скупать умерших крестьян. Но для чего ему это нужно? Ответ остается загадкой, но одно ясно: «Кто ссыт, тот тонет».

О спектакле

Спектакль «Мертвые души» — это не просто адаптация классики, а уникальное театральное переживание. Режиссеры и актеры стремятся передать весь колорит гоголевской эпохи, предлагая зрителям задуматься о человеческой сути и социальном устройстве общества.

Музыкальное сопровождение

Особое внимание уделено музыкальному оформлению: зрители услышат знакомые строки из песни, которые погружают в атмосферу мечты и ностальгии. «Кто тебя выдумал, звёздная страна? Снится мне издавна, снится мне она…» — эти слова, как нельзя лучше, отражают настроение спектакля.

Когда и где

Не упустите возможность увидеть этот спектакль на сцене театра N. Премьера состоится 15 ноября. Билеты можно приобрести на сайте театра и в кассах.

Почему стоит посетить

«Мертвые души» — это не только возможность насладиться искусством, но и повод задуматься о вечных вопросах жизни и смерти, о том, что значит быть человеком в нашем мире. Спектакль обещает стать ярким событием театрального сезона!

Режиссер
Владимир Комаров
Владимир Комаров
В ролях
Иван Ургант
Иван Ургант
Елизавета Янковская
Елизавета Янковская
Полина Цыганова
Виктория Исакова
Виктория Исакова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 августа
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
19:00 от 9000 ₽ 21:00 от 8000 ₽

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