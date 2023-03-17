«Бостонский душитель»: Рецензия Киноафиши

В 1960-х в Бостоне произошла серия убийств женщин, которой долго не занималась полиция. Журналистка Лоретта Маклафлин первая заметила, что преступления связаны между собой, и сделала все возможное, чтобы пролить свет на эту историю в прессе и заставить детективов начать расследование дела о маньяке, которого с подачи репортерки и окрестили Бостонским душителем.

Сегодня на Hulu состоялась премьера детективного true crime триллера Мэтта Раскина («Краун-Хайтс») «Бостонский душитель». В основу картины легла реальная история маньяка, который в начале 1960-х убил тринадцать женщин в Бостоне. В преступлениях обвинили Альберта ДеСальву, который уже на судебном процессе и находясь в заключении признавался, что жертв было гораздо больше, но это не смогли доказать. Фильм фокусируется на журналистском расследовании об убийствах женщин в тихом городке, а не на работе полиции, которая долгое время не могла установить личность маньяка, потому что совершенные им преступления носили разный характер и их долго не объединяли в одну серию.

Бостонский душитель

В «Бостонском душителе» именно амбициозная репортерка местной газеты, которую бесподобно играет Кира Найтли, настаивает на том, что в городе орудует маньяк, связав три убийства женщин. Прототипами главной героини и ее коллеги, которая помогает ей со сбором фактов, стали Лоретта Маклафлин и Джин Коул (Кэрри Кун). Благодаря этим женщинам в Бостоне впервые заговорили о существовании серийника. Несмотря на то, какой важный кейс про работу журналисток, предотвративших несколько убийств благодаря освещению нападений в СМИ, вдохновил Мэтта Раскина на создание фильма, его картина получилась посредственной и даже неуважительной.

Бостонский душитель

История главной героини Лоретты настолько поверхностная и безликая, что кажется вырванной из контекста. Создается впечатление, что режиссер так и не смог определиться, о чем он хочет снять фильм – о бездействии полиции, как в том же «Дамере», или о сексизме в журналистской профессии, который процветает и по сей день. Раскин разрывается между двумя этими темами, то обличая нежелание детективов заниматься расследованием убийств «одиноких» женщин, а затем переходя к обобщенному порицанию главного редактора газеты и сотрудников-мужчин, которые постоянно посмеиваются над Лореттой Маклафлин, пытающейся написать материал о жертвах маньяка и доказать, что он существует, – коллеги считают, что она слишком сильно переживает за чужие судьбы и сеет панику на ровном месте, а начальник все время обращается к ней не иначе как kid («дитя»), сводя ее профессионализм к детскому лепету. Хотя именно благодаря работе главной героини полиция наконец зашевелилась и начала собирать улики.

Бостонский душитель

Несмотря на важные темы, поднятые в фильме, он получился откровенно сырым. Большинство линий кажутся всего лишь набросками к чему-то большему, а профеминистские моменты в духе «женщины говорят» явно были написаны на скорую руку, чтобы хоть как-то оправдать существование этого беспомощного детективного триллера, не предлагающего зрителю ничего, кроме недружелюбных сероватых, залитых дождем улиц Бостона, пары действительно неожиданных и жутких сцен нападений, списанных с «Психо», и сосредоточенной и самоотверженной Киры Найтли, которая органично вписалась в 1960-е. Однако образ ее героини цепляет разве что безупречно сидящими деловыми костюмами.

Бостонский душитель

У журналистки нет личной мотивации, и такое впечатление, что в «Бостонском душителе» главная героиня берется за репортерское расследование не для того, чтобы остановить убийства в «городе, в котором не могут защитить женщин», а чтобы доказать коллегам, что она не просто пустое место в офисе и девочка на побегушках (помните, что-то похожее было в третьем сезоне «Очень странных дел»?). Мэтт Раскин будто решил снять кино под стать «Зодиаку», только сделав ее центральным персонажем смелую девушку (потому что слышал, что так модно). Тем не менее его героиня помимо реального расследования по большей части занимается тем, что рассказывает мужчинам из газеты, полиции и собственному мужу, что делает важную работу и что жительницам Бостона угрожает опасность. При этом личная история Лоретты теряется среди всех этих бесполезных, высосанных из пальца диалогов, растянувшихся на два часа. Несмотря на то что в фильме называют по именам жертв маньяка и коротко пересказывают их биографии, желание режиссера почтить их память, учитывая, что убийства показывают довольно детально, скорее вызывает отвращение, которое у многих возникало при просмотре сериала «Монстр: История Джеффри Дамера».

Бостонский душитель

Фильм Мэтта Раскина – ужасно нудная и тонущая в собственной бесполезности история, досмотреть которую смогут лишь отчаянные поклонники Киры Найтли, а вот те, кто ожидал от «Бостонского душителя» напряжения, ужасов и драмы в лучших традициях триллеров о маньяках, получат пустое зрелище, к тому же вульгарно стилизованное под работы Хичкока, и зря потратят свое драгоценное время. Историю Лоретты Маклафлин можно было рассказать намного лучше, если бы режиссера она действительно волновала.