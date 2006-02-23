«Сириана»: Рецензия Киноафиши

В Голливуде, как известно, не очень-то жалуют Белый дом. Если сказать точнее, в подавляющем большинстве действительно значимых американских фильмов, где затрагивается политическая тема, она затрагивается против правительственной шерсти. В очередной раз это наглядно доказал Эндрю Никкол в только что прошедшем на наших экранах «Начальнике войны» (российские прокатчики зачем-то окрестили его «Оружейным бароном», что не только не соответствует оригиналу, но и гораздо слабее его в коммерческо-рекламном отношении), где американский президент назван главным торговцем оружием, а кроме того, зло высмеяно вмешательство США в ход выборов в других странах после известного флоридского казуса с Бушем-младшим. Последовавшая за никколовской картиной «Сириана» выглядит даже мягче: в ней «всего лишь» вскрываются механизмы воздействия ЦРУ на нефтяные государства в целях максимального обогащения американских корпораций.

«Сириана», навеянная документальной книгой Роберта Бэра, 21 год отслужившего в ЦРУ, «Ничего не вижу: Подлинная история одного полевого агента ЦРУ в войне с терроризмом», – сосредоточенная, неспешная, лишенная внешней эффектности медитация на тему того, что «ЦРУ – это бизнес с годовым оборотом 30 миллиардов» и что нефть через посредство своих придворных магнатов правит миром не только как источник энергии, но и как источник власти и денег. Острая конкуренция со стороны китайцев заставляет американских нефтяных королей одной рукой делать миллионные подарки казахским министрам, другой – ворошить ближневосточный котел рассчитанными направленными движениями. Тех же, кто откажется допустить к своим скважинам щедрых на посулы и вознаграждения заокеанских партнеров и втридорога покупать оптом американские товары только потому, что в Канзасе и Техасе проблемы с безработицей, вышеупомянутые партнеры просто (а в наш век это действительно очень просто) уничтожают с помощью ЦРУ. Реформаторов с европейским образованием, готовых вывести свои страны из вынужденной сырьевой тени на просвещенный и институционально продуманный свет, нефть имущие боятся еще больше, чем ветхих аятолл с их дословной приверженностью традициям: по крайней мере, вторых только проклинают с высоких трибун, в то время как первых методично взрывают. Впрочем, как замечает один из главных повелителей «черного золота», «капитализма без отходов не бывает», так что, по наблюдению другого осведомленного персонажа фильма, «выроешь яму в 2 метра – обнаружишь 3 тела, раскопаешь 5 метров – найдешь 40 трупов».

Сценарист Стивен Гэган, уже второй раз севший в режиссерское кресло, похоже, кардинально сменил свою политическую ориентацию. Если в своем кинодебюте – «Правилах боя», поставленных Уильямом Фридкином, – он по всем правилам высокой экзистенциально-военно-геополитической драматургии доказывал право США вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, то в «Сириане», новеллизированной по образцу содерберговского Traffic’a (чей сценарий Стивен Гэган написал по мотивам одноименного британского мини-сериала), но без содерберговской рваной монтажной динамики, Гэган выносит американскому альянсу концернов и спецслужб беспощадный вердикт. И самый яркий пункт этого вердикта – даже не убийство принца-реформатора, впечатляющий монолог героя Тима Блейка Нельсона о пользе коррупции или списывание фигурантами грехов друг на друга перед угрозой расследования конгресса и ФБР, а связь увольнения ближневосточных рабочих из-за стратегически выгодного «всем потребителям» слияния двух нефтяных компаний в начале, рядового увольнения простых полуграмотных или даже вовсе безграмотных тружеников, коротающих время за футболом, бейсболом и обсуждением превращения Питера Паркера в Человека-паука, с вспышкой света в конце, когда ритуально приготовивший себя юный экс-нефтяник, вдохновленный речами радикальных исламских интеллектуалов о гибели либерального общества, христианского богословия и Запада в целом, вонзается столпом пламени в нефтяную вышку. Сеятель сполна пожинает свои плоды.

Vlad Dracula