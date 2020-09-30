«Честный кандидат»: Рецензия Киноафиши

Гэри Зиммер (Стив Карелл), политтехнолог Демократической партии США, в 2016 году был уверен в победе Хиллари Клинтон на президентских выборах. Еще до объявления результатов он раздавал американским СМИ победные интервью – и был жестоко посрамлен, когда в президентское кресло сел кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Однако вскоре у Гэри появляется шанс вернуться в большую игру. Один из помощников показывает ему YouTube-ролик, снятый в маленьком городке Оленье Озеро в штате Висконсин. На видео житель города Джек Гастингс (Крис Купер) – бывший морпех, а ныне фермер – вступает в спор с местным мэром-республиканцем и произносит трогательную речь в поддержку нелегальных мигрантов.

Гэри приходит от ролика в восторг. Гастингс кажется ему связующим звеном между его партией и американской глубинкой, в свое время дружно проголосовавшей за Трампа. Если показать этим людям человека, который выглядит как типичный консерватор, а звучит как либерал, то это поможет разрушить образ демократов как «партии элиты», оторванной от жизни простых людей. Гэри едет в Висконсин и убеждает Гастингса принять участие в предстоящих выборах мэра. Рекламная кампания быстро раскручивается, и вот республиканцы уже отправляют в Оленье Озеро свою тяжелую артиллерию – топового политтехнолога Фэйт Брюстер (Роуз Бирн), которая не раз сражалась с Гэри на электоральных полях. Однако снобы из Вашингтона (что демократы, что республиканцы) даже не догадываются, насколько хитрым может быть «глубинный народ».

Честный кандидат

«Честного кандидата» придумал и поставил Джон Стюарт – многолетний ведущий сатирической программы The Daily Show, один из самых популярных комиков и шоуменов Америки. Годами он анализировал и высмеивал политическую жизнь США и с помощью юмора помогал зрителям справляться с ужасом, который рано или поздно настигает любого человека при слишком внимательном чтении новостей. Также программа стала трамплином в профессию для талантливых дебютантов. Кто-то потом открыл свое шоу, кто-то ушел в кино – именно так поступил, например, бывший корреспондент и сценарист Стив Карелл. В 2015 году, после 16 лет в эфире, Стюарт объявил, что покидает программу и передает свой пост молодому преемнику Тревору Ноа.

Красиво уйти у телеведущего получилось, но с любимым делом он в итоге так и не расстался. «Честный кандидат» - продолжение The Daily Show в другом формате. Это не совсем фильм, это снова сатирический комментарий к текущей ситуации в стране. Стюарта искренне волнует растущая в обществе поляризация, провоцирующая постоянные конфликты и подрывающая основы демократии. Пропасть между условными консерваторами и условными либералами увеличивается, крупные города отдаляются от провинции, богатые богатеют, а бедные беднеют.

Честный кандидат

Здесь много деталей, с которыми российский зритель плохо знаком, и много внутренних шуток, которые поймет лишь тот, кто имеет внятное представление об американской политике и американских медиа. Это уже не говоря о том, что последние непредсказуемые выборы на федеральном уровне в России были почти четверть века назад, и за это время избирательная система деградировала до многодневного голосования на пеньках и в багажниках.

Но есть в «Честном кандидате» и вполне универсальные вещи, понятные в большинстве стран. Катастрофический разрыв в доходах и образовании между столичными городами и глубинкой. Отчаянная надежда на социальную справедливость. Влияние соцсетей и пропаганды. Одна из лучших сцен фильма – та, в которой республиканка Фэйт в прямом эфире CNN внезапно говорит, что она родом из Оленьего Озера. Это ложь, но после того как камеры выключаются, Гэри рвет на себе волосы: «Боже, она произнесла это в эфире, и теперь это правда!»

Честный кандидат

Ближе к финалу, впрочем, сатира начинает выглядеть все более беззубой. Стюарт хочет не только обозначить проблему, но и найти решение, никого при этом не обидев. В результате во всем обвиняется абстрактная «система», а люди – просто зажеванные ею винтики, которые не смогли вовремя распознать поломку. Возможно, это идеальная концовка для общественного консенсуса, но «Честному кандидату» как фильму она явно вредит. Сатирический запал снижается, юмор выдыхается, очередная шутка про селян из провинции попадает «в молоко». Кино – это, конечно, мощнейший инструмент проговаривания коллективных травм, но одновременно и развлечение, шоу. Мягкое утешительное бормотание «давайте жить дружно» вряд ли способно кого-то развлечь, да и помирить, если уж честно, тоже.

Честный кандидат

Российскому зрителю на этот фильм стоит идти только в том случае, если его действительно интересуют попытки американской интеллигенции осмыслить положение дел в стране. В конце концов, у нас здесь нет и такого: отечественное кино погружено в подвиги прошлого и частные случаи настоящего, а от любых современных обобщений, тем более политических, оно бежит как от огня. Да и кандидатов у нас до сих пор называют так, как в песне Шнура из комедии «День выборов». Вы удивитесь, но иногда они – и кандидаты, и выборы – все-таки бывают честными.

Ксения Реутова