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Киноафиша Фильмы История звука

История звука

The History of Sound
Напомним о выходе в прокат
История звука - trailer
История звука  trailer
Страна США
Год выпуска 2025
Производство Film4, End Cue, Fat City
Другие названия
The History of Sound
Режиссер
Оливер Херманус
В ролях
Пол Мескал
Пол Мескал
Peter Mark Kendall
Джош О’Коннор
Джош О’Коннор
Крис Купер
Крис Купер
Молли Прайс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
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История звука - trailer
История звука Trailer
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