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История звука
История звука
The History of Sound
Напомним о выходе в прокат
мелодрама
История звука
trailer
trailer
Страна
США
Год выпуска
2025
Производство
Film4, End Cue, Fat City
Другие названия
The History of Sound
Режиссер
Оливер Херманус
В ролях
Пол Мескал
Peter Mark Kendall
Джош О’Коннор
Крис Купер
Молли Прайс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
12
голосов
6.3
IMDb
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