«Прекрасный день по соседству»: Рецензия Киноафиши

Кто такой Мистер Роджерс, в Америке знают и взрослые, и дети. Для всех остальных, за исключением разве что ярых фанатов американского ТВ, требуется небольшая предыстория. В 1968 году в эфире появилась передача «Соседство мистера Роджерса», ведущим которой был Фред Роджерс. Впоследствии он стал одной из самых успешных медиа-персон своего времени и кем-то вроде национального героя. Помимо ТВ, он также был активным пресвитерианским проповедником, примерным семьянином и крайне разносторонней личностью, которая в итоге не могла не стать материалом для будущего фильма (конечно же, с Томом Хэнксом в главной роли).

Журналисту из Esquire Ллойду Вогелю (Мэттью Риз), только что получившему престижную премию, поручают написать статью о Фреде Роджерсе (Том Хэнкс). Тот упорно сопротивляется, но выбора не остается, и он отправляется на студию брать интервью у прославленного героя. К его удивлению, Фред настроен с точностью до наоборот и с нетерпением ждет этой встречи. Словно дух прошлого, настоящего и будущего Рождества в одном флаконе, он предстает перед Ллойдом не для того, чтобы ответить на заранее подготовленные вопросы, а чтобы задать ему свои собственные. С большим сопротивлением Вогель впускает его в свою жизнь в поисках болезненных ответов, благодаря которым его глубокие раны наконец затянутся, а поведение навсегда изменится.

Прекрасный день по соседству

Персонаж Ллойда получился почти карикатурным — этакий хороший парень с добрым сердцем внутри и черствый снаружи. Но под толстым слоем взрослой жизни, которая сбила его с пути, все еще осталась доброта, освободить которую поможет лишь эмпатия. И на деле «Прекрасный день по соседству» — это всего лишь замаскированная под байопик драма об отношениях наделавшего ошибок отца и обиженного сына, которые разучились общаться. Роджерс в этой истории — всего лишь тот, кто помог диалогу состояться. Да и ситуации в фильме все вымышленные, и никакого Ллойда Вогеля, поссорившегося с отцом, в реальности не существовало.

Прототипом персонажа стал Том Джунод, выпустивший в 1998 году статью «Can you say…Hero?». Постановщица фильма Мариэль Хюллер, ранее снявшая «Дневник девочки-подростка» и «Сможете ли вы меня простить?», взяла частично основанный на ней сценарий Ноя Харпстера и Мики Фитцермана-Блю и превратила его в ту самую уютную картину в духе 90-х, которая напоминает о непоколебимых истинах. Будь честным, искренне выражай свои чувства, проявляй сочувствие, умей прощать и принимать — «Прекрасный день по соседству» вновь напоминает нам об этом, чтобы чуть-чуть повысить положительные вибрации в мире.

Прекрасный день по соседству

Конечно, на фабрике по пропаганде добра таких проектов наштамповали столько, что хватит для просмотра до конца жизни. Но этот точно был сделан вручную — начиная от декораций телешоу, погружающих в параллельную реальность, и заканчивая «сокровищем нации» Томом Хэнксом, — мимо такого созданного с душой товара сложно пройти мимо. Хэнкс безупречно копирует манеры и речь Роджерса, к чему не сможет придраться ни один выросший на шоу американец. Единственное, что может разочаровать фанатов, это характер героя, который на самом деле был тем еще интровертом и явно не стал бы подпевать поклонникам в метро, как показано в одной из сцен фильма. Поэтому жаждущим фактов на помощь придет документальный фильм «Будешь моим соседом?» 2018 года, тогда как лента Хюллер отказывается быть драмой о закулисной жизни известной персоны и превращается в трагедию маленького человека.

Такой прекрасный фильм по соседству с бесконечными блокбастерами всегда нужен в прокате. Поэтому если вы хотите вспомнить, каково это быть ребенком и согреться посреди наступающих морозов, то для этого он подойдет как нельзя лучше.

Олеся Трошина