Честный кандидат, 2020

Фильм частично вдохновлен событиями 2017 года, когда во время выборов в Палату представителей США в одном из округов Джорджии демократы, республиканцы и поддерживающие их группы суммарно потратили большее 55 миллионов долларов на развитие своих платформ. Это рекордная сумма в истории страны, потраченная на выборах в Палату представителей США.

Во время перерывов между съемками режиссер Джон Стюарт и актер Стив Карелл выходили к наблюдающим за происходящим на площадке поклонникам, чтобы раздать автографы, сфотографироваться и пообщаться с ними.

Часть съемок проходила в маленьком городе Рокмарт в штате Джорджия летом 2019 года.

В период с 1999 по 2015 год режиссер Джон Стюарт вел сатирическую программу The Daily Show. Регулярно обсуждаемая в ее выпусках проблема финансирования избирательных кампаний и вдохновила Стюарта снять об этом фильм.

Режиссер Джон Стюарт написал роль Гари Зиммера специально для Стива Карелла, однако тот не знал об этом, когда Стюарт предложил ее ему.

Большинство шуток Гари Зиммера в фильме — импровизация Стива Карелла.

Актер Стив Карелл работал корреспондентом на The Daily Show в период с 1999 по 2005 год, то есть в то же время, что режиссер Джон Стюарт был ведущим программы.

Режиссер Джон Стюарт упоминал, что фильмы «Кандидат», «Дэйв», «Мистер Смит едет в Вашингтон» и «Великий МакГинти» повлияли на его работу над «Честным кандидатом».