Честный кандидат, 2020

Политическая сатира о беспринципных демократе и республиканце, сражающихся за души простых честных американских фермеров в Висконсине.
Джон Стюарт, который в свое время был ведущим одной из самых популярных программ о политике на американском телевидении — сатирического The Daily Show, использует накопленные за годы материалы и создает комедию о лжи и притворстве на всех уровнях власти. Роли дружелюбного демократа со скрытыми мотивами и республиканца с железной хваткой исполнили соответственно Стив Карелл, обожаемая как в Америке, так и за ее пределами звезда сериала «Офис», и Роуз Бирн, хорошо известная по франшизе «Астрал» и принявшая участие в одном из самых примечательных сериалов 2020 года «Миссис Америка».
После проигрыша Хилари Клинтон на президентских выборах 2016 года Гари Зиммер (Стив Карелл), политтехнолог демократов, пребывает в отчаянии. Он понимает, что партии как никогда прежде нужна поддержка простачков из захолустных городишек страны, и на просторах Интернета на такого персонажа он и натыкается. Джек Хастингс (Крис Купер), в прошлом морпех, а теперь владелец фермы в Оленьем Озере, симпатизирует демократам, а потому может стать их рупором для провинциальных избирателей. Зиммер пророчит Хастингсу светлое будущее для него и его города, однако вскоре его план оказывается под угрозой, когда в Оленье Озеро приезжает республиканка Фэйт Бреустер (Роуз Бирн), которая не намерена сдать город демократам.
Фильм частично вдохновлен событиями 2017 года, когда во время выборов в Палату представителей США в одном из округов Джорджии демократы, республиканцы и поддерживающие их группы суммарно потратили большее 55 миллионов долларов на развитие своих платформ. Это рекордная сумма в истории страны, потраченная на выборах в Палату представителей США.
Во время перерывов между съемками режиссер Джон Стюарт и актер Стив Карелл выходили к наблюдающим за происходящим на площадке поклонникам, чтобы раздать автографы, сфотографироваться и пообщаться с ними.
Часть съемок проходила в маленьком городе Рокмарт в штате Джорджия летом 2019 года.
В период с 1999 по 2015 год режиссер Джон Стюарт вел сатирическую программу The Daily Show. Регулярно обсуждаемая в ее выпусках проблема финансирования избирательных кампаний и вдохновила Стюарта снять об этом фильм.
Режиссер Джон Стюарт написал роль Гари Зиммера специально для Стива Карелла, однако тот не знал об этом, когда Стюарт предложил ее ему.
Большинство шуток Гари Зиммера в фильме — импровизация Стива Карелла.
Актер Стив Карелл работал корреспондентом на The Daily Show в период с 1999 по 2005 год, то есть в то же время, что режиссер Джон Стюарт был ведущим программы.
Режиссер Джон Стюарт упоминал, что фильмы «Кандидат», «Дэйв», «Мистер Смит едет в Вашингтон» и «Великий МакГинти» повлияли на его работу над «Честным кандидатом».
Что элегантная столичная парочка забыла в городке под названием Оленье озеро штата Висконсин, также известного как «молочная ферма Америки»? Именно в этом захолустье был обнаружен единственный честный дурачок с железными принципами - идеальный ключ к сердцам достопочтенных провинциальных избирателей. Именно за ним охотится пара элитных политтехнологов из враждующих партий.
Именно ему – бравому полковнику в отставке - предстоит сразиться за будущее демократии всей страны, а может и целого мира. Есть лишь один нюанс - сам кандидат об этом еще не знает…