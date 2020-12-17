«Семейка Крудс: Новоселье»: Рецензия Киноафиши

Семейство Крудс все еще находится в поиске места, где они могли бы осесть. Иип и Малой все так же влюблены, а Груг все так же беспокоится о том, что однажды дочь захочет завести свою стаю. Однажды Крудсы набредают на стену, за которой обнаруживают дивный новый мир: повсюду съедобная растительность, а диким зверям путь сюда закрыт. Вскоре окажется, что семья оказалась на территории Беттерманов (буквально «лучших людей»), которые не только освоили животноводство и земледелие, но и применили свою смекалку для строительства огромного дома на дереве с массой примочек. Жизненные установки двух семейств разительно отличаются, но им предстоит найти общий язык ради своих детей.

Принявший эстафету от Криса Сандерса и Кирка де Микко режиссер Джоэфль Кроуфорд в сиквеле «Семейки Крудс» сделал ставку на зрелищность, экшн и физическую комедию. Для детей это, пожалуй, удачное сочетание, взрослому же такое комбо может довольно быстро наскучить. Динамики новому фильму не занимать, но в ней же кроется и проигрышная сторона мультфильма: несущееся вперед на бешеных скоростях действие скачет с одной темы на другую, от одного события к другому так стремительно, что уцепиться за что-то одно не получается. Продолжая исследовать основной конфликт первого фильма – страх отца, что дочь предпочтет ему и семье парня, «Новоселье» становится жертвой нагромождения массы других проблем. Сюда вплелись и противостояние старого и нового, и дихотомия «свои – чужие», попытались коснуться и эко-, и фемповестки, но получилось это так поверхностно, что от обращения к последним двум лучше бы и вовсе воздержались.

Семейка Крудс: Новоселье

Но все-таки «Семейка Крудс: Новоселье» – фильм в первую очередь для детей, и всем запросам младшей аудитории мультик отвечает. Гэги? Есть, причем много, взять хотя бы эпизод знакомства Крудсов с волшебным изобретением Беттерманов – зеркалом. Очаровательные зверушки? Тоже есть, причем как уже знакомые, вроде доисторической саблезубой кисы, так и новые: пушистые волкопауки и целое общество, на первый взгляд, милых мартышек, которые изобрели своеобразный язык жестов, целиком состоящий из размахивания кулаками и пощечин. Экшн? Даже слишком много, но зато дети гарантированно не заскучают, потому что будут поглощены попытками поспевать за быстро сменяющими друг друга событиями.

Но и для взрослых в «Новоселье» находятся стоящие их внимания моменты. В первую очередь это взаимоотношения отцов – Груга и Фила. Если матери семейств первое время стараются вести себя цивильно, то эти двое хорошими манерами не обременены. Находясь рядом, они подчеркивают отрицательные качества друг в друге: Груг на фоне Фила выглядит как полный дубина, а в том, в свою очередь, еще лучше проглядывается мерзкий и скользкий тип. Казалось бы, нет такой силы в мире, которая могла бы подружить этих двоих, но в итоге образовываемый ими броманс оказывается одной из самых запоминающихся частей новой «Семейки Крудс». Кстати, голос прекрасно озвучившего Фила Павла Воли идеально соответствует внешнему виду героя: «гламурный подонок» в чистом виде.

Семейка Крудс: Новоселье

Приятно радует в фильме и наличие отсылок к поп-культуре. Тут вам и немного «Безумного Макса: Дорога ярости», и кивок в сторону «Тора: Рагнарек» вместе с его неоном, и немного Кинг-Конга (и нет, речь не о тех самых дерущихся мартышках – в сиквеле действительно есть гигантская обезьяна).

«Новоселье» – немного хаотичное, но все-таки хорошее продолжение «Семейки Крудс». Хотя фильм и рассчитан в первую очередь на детей, родители тоже смогут хорошо провести время за его просмотром. Сходить на него в кино однозначно стоит, потому что на удивительную работу художников лучше посмотреть на большом экране.