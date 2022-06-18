«В ритме ча-ча-ча»: Рецензия Киноафиши

Эндрю (Купер Рэфф) только что выпустился из колледжа. Самое время начинать взрослую жизнь, но герой совершенно не представляет, как подступиться к этой задаче. Престижную работу ему никто не предлагает. Однокурсница, с которой он встречался, укатила в Барселону. Растерянный выпускник возвращается в родительский дом и устраивается кассиром в сеть ресторанов быстрого питания. Однажды в попытке развеяться он отправляется вместе с младшим братом на бар-мицву, где взрывает танцпол и получает от местных мам предложение стать аниматором подростковых вечеринок. Эндрю соглашается без особых раздумий: он успел положить глаз на задумчивую красавицу Домино (Дакота Джонсон), которая на бар-мицвах сопровождает свою дочь Лолу (Ванесса Бергхардт), девочку с расстройством аутистического спектра.

«В ритме ча-ча-ча» - полноценное авторское кино. Купер Рэфф отвечает в нем не только за исполнение главной роли, но и за сценарий с режиссурой. Это тот случай, когда гадать о личности героя долго не нужно: Эндрю – альтер эго автора. Они совпадают и по возрасту, и по бэкграунду (оба выходцы из белых семей среднего класса), и, очевидно, по жизненным ценностям. Рэфф в индустрии не так давно, поэтому его экранные двойники взрослеют вместе с ним. Его режиссерским дебютом стала вышедшая в 2020 году «Вписка» - история о первокурснике, который не испытывает никакой радости от студенческой жизни и отчаянно тоскует по маме и сестре, оставшимся в другом штате. В том фильме персонажа звали Алексом, здесь он Эндрю, но, по сути, это один и тот же герой – болтливый гиперчувствительный зумер, который ищет свое место в этом мире.

В ритме ча-ча-ча

Рэфф подробно и с любовью выписывает его портрет, и стоит признать, что в нем есть привлекательные черты. Эндрю добр к окружающим, легко ладит с детьми и обожает проводить с ними время, умеет слушать и слышать. Самый тонкий момент фильма связан с состоянием его матери (Лесли Манн). По ходу действия выясняется, что у нее биполярное расстройство. Никаких проявлений в кадре зритель не наблюдает, но само наличие этого заболевания объясняет то бережное внимание, с которым герой относится к сменам настроения у других людей - и особенно у привлекающих его женщин.

Фильм открывается сценой, в которой маленький Эндрю влюбленными глазами наблюдает за девушкой-аниматором на детском празднике. Вот она с кем-то говорит по телефону, едва сдерживая слезы, а вот уже изображает радость и пляшет вместе с малышами. То же ощущение душевного надлома и искусной маскировки внутренней боли позже притянет его к Домино. Это не самая здоровая основа для любовного магнетизма: задача взрослого Эндрю будет заключаться в том, чтобы перестать бесконечно радовать других и найти способ наконец обрадовать самого себя.

В ритме ча-ча-ча

Наставником Купера Рэффа в работе над картиной был Джей Дюпласс, который в дуэте с братом Марком является одним из отцов мамблкора – особого жанра американского независимого кино, пережившего за последние 20 лет несколько удивительных перевоплощений. В начале 2000-х, на заре своего существования, мамблкор был следствием общего удешевления и демократизации кинопроизводства. Его режиссеры снимали на улицах Нью-Йорка низкобюджетное кино с участием своих друзей, по большей части непрофессиональных актеров, и строили драматургию на естественных, будто выдернутых из жизни диалогах.

25-летний Рэфф – восходящая звезда мамблкора в его современном виде. Это кино давно не похоже на любительские эксперименты. Декорации выглядят дорогими, эмоции – просчитанными. У начинающих инди-режиссеров с радостью снимаются известные актеры: Рэффу без проблем удалось заполучить и Лесли Манн, и Дакоту Джонсон. Но какие-то вещи остались неизменными. Главный герой мамблкора по-прежнему очаровательно многословен и незрел, одержим своими и чужими чувствами и сомневается куда чаще, чем действует. И если раньше он казался частью чисто американского пейзажа, то теперь распространение массовой культуры, интернета и психотерапии сделало типаж универсальным. Такие персонажи водятся уже не только в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, но и в любом мегаполисе по другую сторону Атлантики. Мамблкор-фильмам это расширение ареала, конечно, на руку. Их героям постоянно нужно с кем-то говорить, и чем больше у них будет собеседников, тем громче прозвучит их высказывание.

Ксения Реутова