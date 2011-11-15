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Лев Борисов
Лев Борисов Lev Borisov
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Лев Борисов

Lev Borisov

Дата рождения
8 декабря 1933
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
15 ноября 2011
Карьера
Актер
Место рождения
Плёс, Россия
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Место захоронения
Троекуровское кладбище, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Биография Лев Борисов

Родился 8 декабря 1933 года. Плес, Ивановская область, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Облако-рай 8.0
Облако-рай (1991)
Бандитский Петербург 2: Адвокат 7.8
Бандитский Петербург 2: Адвокат (2000)
Порог 7.5
Порог (1990)

Фильмография Лев Борисов

Синдром дракона 6.8
Синдром дракона
триллер, детектив 2012, Россия/Украина
Коля - перекати поле 6.1
Коля - перекати поле Kolya - perekati pole
мелодрама, комедия 2005, Россия
Голова классика 5.1
Голова классика Golova klassika
комедия, криминал 2005, Россия
Штрафбат 6.9
Штрафбат
драма, боевик, приключения 2004, Россия
Весьегонская волчица 7.3
Весьегонская волчица Vesegonskaya volchitsa
фэнтези, драма 2004, Россия
Рецензия
Сосед 3.9
Сосед Sosed
комедия, криминал 2004, Россия
Бандитский Петербург 4: Арестант 6.1
Бандитский Петербург 4: Арестант
криминал, драма 2003, Россия
Бандитский Петербург 6: Журналист 6.2
Бандитский Петербург 6: Журналист
криминал, драма 2003, Россия
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