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Лев Борисов
Lev Borisov
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Лев Борисов
Лев Борисов
Lev Borisov
Дата рождения
8 декабря 1933
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
15 ноября 2011
Карьера
Актер
Место рождения
Плёс, Россия
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Место захоронения
Троекуровское кладбище, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Лев Борисов
Родился 8 декабря 1933 года. Плес, Ивановская область, СССР (Россия).
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