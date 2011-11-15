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Лев Борисов
Лев Борисов
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Лев Борисов
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Дата рождения
8 декабря 1933
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
15 ноября 2011
Карьера
Актер
Биография Лев Борисов
Родился 8 декабря 1933 года. Плес, Ивановская область, СССР (Россия).
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Фильмография Лев Борисов
Коля - перекати поле
мелодрама, комедия
2005, Россия
5.0
Голова классика
комедия, криминал
2005, Россия
5.0
Сосед
комедия, криминал
2004, Россия
0.0
Весьегонская волчица
фэнтези, драма
2004, Россия
7.0
Змеиный источник
триллер, ужасы, мелодрама, детектив
1997, Россия
7.0
Вынос тела
драма
1992, Россия
6.0
Облако-рай
комедия
1991, СССР
8.0
Русская рулетка
боевик, криминал, драма
1990, СССР
4.0
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