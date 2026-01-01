Спектакль Дядя Ваня

В проект также входят спектакли «Три сестры» и «Вишневый сад», которые были удостоены Премии Правительства РФ в области литературы и искусства.
Театр Моссовета представляет второе обращение Кончаловского к пьесе «Дядя Ваня». В 1970 году он снял фильм, который стал одной из лучших экранизаций произведений великого русского драматурга Антона Чехова. В новой театральной интерпретации режиссер вновь исследует вечные темы поиска человеком самореализации и счастья.
Режиссерская трактовка спектакля отличается глубиной и точностью. Мощный актерский ансамбль и стильное оформление делают постановку ярким, психологически тонким и захватывающим зрелищем.
В спектакле заняты:
Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставляет задуматься о важных аспектах человеческой жизни.