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Дядя Ваня
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Чехов в интерпретации Андрея Кончаловского
Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Первая часть уникальной чеховской трилогии Андрея Кончаловского

В проект также входят спектакли «Три сестры» и «Вишневый сад», которые были удостоены Премии Правительства РФ в области литературы и искусства.

Театр Моссовета представляет второе обращение Кончаловского к пьесе «Дядя Ваня». В 1970 году он снял фильм, который стал одной из лучших экранизаций произведений великого русского драматурга Антона Чехова. В новой театральной интерпретации режиссер вновь исследует вечные темы поиска человеком самореализации и счастья.

Глубокая и точная трактовка

Режиссерская трактовка спектакля отличается глубиной и точностью. Мощный актерский ансамбль и стильное оформление делают постановку ярким, психологически тонким и захватывающим зрелищем.

Актерский состав

В спектакле заняты:

  • Павел Деревянко
  • Юлия Высоцкая
  • Виталий Кищенко
  • Владимир Майзингер
  • Наталия Вдовина
  • Александр Бобровский / Евгений Ратьков
  • Лариса Кузнецова
  • Ольга Анохина
  • Лили Болгашвили

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставляет задуматься о важных аспектах человеческой жизни.

Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Александр Филиппенко
Александр Филиппенко
Владас Багдонас
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Ольга Анохина
Ольга Анохина

Купить билет на спектакль Дядя Ваня

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Сентябрь
Октябрь
27 сентября воскресенье
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
8 октября четверг
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
В других городах
Октябрь
1 октября четверг
19:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 3500 ₽
2 октября пятница
19:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145

Фотографии

Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня Дядя Ваня

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