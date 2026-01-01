Спектакль Дядя Ваня

Первая часть уникальной чеховской трилогии Андрея Кончаловского

В проект также входят спектакли «Три сестры» и «Вишневый сад», которые были удостоены Премии Правительства РФ в области литературы и искусства.

Театр Моссовета представляет второе обращение Кончаловского к пьесе «Дядя Ваня». В 1970 году он снял фильм, который стал одной из лучших экранизаций произведений великого русского драматурга Антона Чехова. В новой театральной интерпретации режиссер вновь исследует вечные темы поиска человеком самореализации и счастья.

Глубокая и точная трактовка

Режиссерская трактовка спектакля отличается глубиной и точностью. Мощный актерский ансамбль и стильное оформление делают постановку ярким, психологически тонким и захватывающим зрелищем.

Актерский состав

В спектакле заняты:

Павел Деревянко

Юлия Высоцкая

Виталий Кищенко

Владимир Майзингер

Наталия Вдовина

Александр Бобровский / Евгений Ратьков

Лариса Кузнецова

Ольга Анохина

Лили Болгашвили

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставляет задуматься о важных аспектах человеческой жизни.