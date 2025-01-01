Музыкально-драматический спектакль

Александр Домогаров вместе с продюсером Алексеем Козиным и композитором Евгением Борцом представляет новый музыкально-драматический спектакль «Вертинский». Это не просто концерт, а целое театральное действо, посвящённое творчеству выдающегося русского шансонье Александра Вертинского.

Музыкальное сопровождение и драматический контекст

Спектакль будет проходить под аккомпанемент квартета Евгения Борца, что придаст ему филигранное музыкальное звучание и подчеркнёт стиль композиций. Драматическая составляющая представлена письмами, стихами и воспоминаниями самого Вертинского, оживляющими его образ и передающими атмосферу его времени.

Многогранность творчества

Основой постановки станут знаменитые «песенки» Вертинского — от легких и ироничных до глубоких драматических баллад. Спектакль затронет темы взаимоотношений мужчин и женщин, любви и страсти, а также исполнит произведения, написанные на стихи русских и советских поэтов, которые стали символами целой эпохи.

Исполнительское мастерство и точность

Особое внимание в проекте уделено точности интонаций и стилю, что делает постановку уникальной и эмоционально насыщенной. Зрителей ждёт высочайший уровень актёрского мастерства и погружение в мир музыкальной и поэтической драматургии Вертинского.