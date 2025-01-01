Действие происходит в России 18-го века. В центре событий – выдающийся ученый и литератор Михаил Ломоносов. Он вырос в Архангельской губернии, в крестьянской семье. Но незаурядный интеллект и стремление к знаниям заставили его уехать из родных мест. Втайне от родителей, пристав к рыбному обозу, Михайло отправляется в столицу и становится студентом Славяно-греко-латинской академии. Он получает образование в Петербурге, а затем в Германии, чтобы потом вернуться и привнести огромный вклад в развитие науки в России.