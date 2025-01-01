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Постер сериала Михайло Ломоносов
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Киноафиша Сериалы Михайло Ломоносов

Михайло Ломоносов (1986 - 1986)

Mihajlo Lomonosov 18+
Год выпуска 1986
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 15 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 11 часов 15 минут

О чем сериал

Действие происходит в России 18-го века. В центре событий – выдающийся ученый и литератор Михаил Ломоносов. Он вырос в Архангельской губернии, в крестьянской семье. Но незаурядный интеллект и стремление к знаниям заставили его уехать из родных мест. Втайне от родителей, пристав к рыбному обозу, Михайло отправляется в столицу и становится студентом Славяно-греко-латинской академии. Он получает образование в Петербурге, а затем в Германии, чтобы потом вернуться и привнести огромный вклад в развитие науки в России.

В ролях
В ролях
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Людмила Полякова
Людмила Полякова
Виктор Степанов
Виктор Степанов
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Игорь Волков
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Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Сезоны
Михайло Ломоносов - Сезон 1 Сезон 1
1986, 9 эпизодов
 
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