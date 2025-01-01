По мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова

Спектакль «Роман», поставленный главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии, народным артистом России Александром Лазаревым, предлагает зрителю уникальную интерпретацию «Мастера и Маргариты». В отличие от привычных сцен в Театре Варьете или Нехорошей квартире, на этот раз внимание сосредоточено на менее обсуждаемой, но глубокой и трогательной истории Понтия Пилата, который принял важное решение в весенний день четырнадцатого числа месяца Нисана. Эта линия романа, о которой часто говорят мельком, не так зрелищна, но она побуждает к размышлениям, сопереживанию и, в конечном счете, к состраданию.

В главных ролях — мастера сцены

Роль Понтия Пилата исполнят Александр Балуев и заслуженный артист России Максим Аверин. Воланда сыграет народный артист России Александр Домогаров. Все трое актеров имеют крепкую связь с Театром Армии, где они начинали свою карьеру, и сейчас вновь возвращаются на эту сцену, чтобы воплотить великий замысел Булгакова.

Великолепие сценографии и костюмов

Режиссер и художник постановки Ольга Никитина разработала сложную и изысканную сценографию. На сцене будет задействована вся механика Большой сцены: подъемно-опускные площадки, два поворотных круга, что позволит создавать постоянно меняющийся рельеф и атмосферу, погружая зрителя в многослойную реальность. Одним из неожиданных элементов станет открытие танкового подъезда, откуда появятся вороные кони — зрелищный и мощный символ времени и событий.

Музыка и пластика

Композитор Николай Парфенюк, работавший с великим Марком Захаровым, создал музыкальную партитуру, которая в своем звучании переносит зрителя через пространство и время. Пластические сцены, поставленные балетмейстером Михаилом Колеговым, придают спектаклю особую динамику. 60 танцовщиков, отобранных для этой постановки, создадут эффектное и эмоциональное сопровождение, усиливая восприятие ключевых моментов пьесы.

Заключение

«Роман» — это спектакль, который не только углубляется в философские и человеческие аспекты произведения Булгакова, но и превращает его в захватывающее театральное событие. Восхитительная сценография, эмоциональная игра актеров, захватывающая музыка и пластика танцовщиков создают уникальное зрелище, которое оставит глубокое впечатление и заставит задуматься о вечных вопросах человеческого существования, судьбы и совести.