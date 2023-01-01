Чужое лицо, 2012

1981 год. Подполковник Генштаба Сергей Юрышев после трагической гибели своего двенадцатилетнего сына решает эмигрировать в США. Через американского журналиста он выходит на связь с ЦРУ и предлагает взаимовыгодную сделку – спецслужбы переправят его за океан, где он сможет начать новую жизнь, а взамен Юрышев выдаст ЦРУ секретную информацию. Агенты американской разведки, заинтересованные в информаторе такого уровня, решают найти среди русских эмигрантов человека, похожего по типажу на Юрышева, и совершить подмену. После долгих поисков они выходят на стоматолога Романа Ставинского, мечтающего вернуться в СССР...