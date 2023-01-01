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Чужое лицо
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Чужое лицо, 2012

2012 / Россия
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О фильме

1981 год. Подполковник Генштаба Сергей Юрышев после трагической гибели своего двенадцатилетнего сына решает эмигрировать в США. Через американского журналиста он выходит на связь с ЦРУ и предлагает взаимовыгодную сделку – спецслужбы переправят его за океан, где он сможет начать новую жизнь, а взамен Юрышев выдаст ЦРУ секретную информацию. Агенты американской разведки, заинтересованные в информаторе такого уровня, решают найти среди русских эмигрантов человека, похожего по типажу на Юрышева, и совершить подмену. После долгих поисков они выходят на стоматолога Романа Ставинского, мечтающего вернуться в СССР...

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 5 часов 52 минуты
Год выпуска 2012
Возраст 18+
Режиссер
Сергей Басин
В ролях
Олег Штефанко
Олег Штефанко
Александр Пашутин
Александр Пашутин
Дана Агишева
Александр Рапопорт
Александр Рапопорт
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
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7.1 IMDb
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