Награды и номинации Кэрри Фишер

Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
