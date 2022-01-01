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Елена Санаева
Елена Санаева
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Елена Санаева
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Дата рождения
21 октября 1942
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Елена Санаева
Родилась 21 октября 1942 года. Куйбышев, СССР (Самара, Россия).
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Фильмография Елена Санаева
Русское варенье
спектакль
2016, Россия
0.0
Золотая рыбка в городе N
фэнтези, детский
2010, Россия
6.0
Новая старая сказка
семейный, сказка
2007, Россия
3.0
Нулевой километр
мелодрама, триллер, боевик
2007, Россия
6.0
Оно
драма, комедия
1989, СССР
6.0
Кошка, которая гуляла сама по себе
семейный, драма
1988, СССР
7.0
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2
анимация
1987, СССР
7.0
Кувырок через голову
комедия, семейный
1987, СССР
6.0
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