Вышел трейлер фэнтези «Чудесный колодец» — это последний фильм покойной Кэрри Фишер

В сети появился трейлер фэнтезийной семейной драмы «Чудесный колодец» (Wonderwell), являющейся последним фильмом Кэрри Фишер, наиболее известной по образу Леи Органы в киносаге «Звездные войны». В фильме также сыграли Кира Милвард, Нелл Тайгер Фри и Рита Ора.

Картина пробыла на стадии постпроизводства целых семь лет. Съемки завершились еще в 2016 году за шесть недель до смерти Фишер, однако потом началась череда разнообразных проблем — от затянувшейся работы со спецэффектами до пандемии коронавируса. Теперь лента готовится к ограниченному прокату, за которым последует оперативный цифровой релиз. Премьера состоится уже на следующей неделе, 23 июня.

В центре сюжета — двенадцатилетняя девочка Вайолет (Милвард). Она проживает в Италии вместе со своими американскими родителями и красивой старшей сестрой Саванной (Фри). Однажды всемирно известная дизайнер Яна (Ора) выбирает Саванну в качестве лица ее модного дома, поэтому воодушевленная новостью семья отправляется в милую деревню на фотосессию. Оставленная скучать в одиночестве Вайолет от безделья решает прогуляться и забредает в лесную чащу. Там школьница попадает в волшебный портал и встречает легендарную лесную ведьму Хейзел (Фишер). Оказавшись в мире новой знакомой, девочка получает возможность узнать, что ждет ее в будущем. Однако вскоре начинаются проблема, так как Вайолет рискует навсегда остаться в ловушке.

Режиссером выступил постановщик короткометражек Влад Марсавин. Сценарий написал Уильям Брукфилд («Похищение Фредди Хайнекена»). В остальной актерский состав вошли Себастьян Крофт, Винсент Спано, Меган Доддс и Ллойд Оуэн.