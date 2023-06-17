Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер фэнтези «Чудесный колодец» — это последний фильм покойной Кэрри Фишер

Вышел трейлер фэнтези «Чудесный колодец» — это последний фильм покойной Кэрри Фишер

17 июня 2023 11:58
Вышел трейлер фэнтези «Чудесный колодец» — это последний фильм покойной Кэрри Фишер

Производство картины затянулось на семь лет.

В сети появился трейлер фэнтезийной семейной драмы «Чудесный колодец» (Wonderwell), являющейся последним фильмом Кэрри Фишер, наиболее известной по образу Леи Органы в киносаге «Звездные войны». В фильме также сыграли Кира Милвард, Нелл Тайгер Фри и Рита Ора.

Картина пробыла на стадии постпроизводства целых семь лет. Съемки завершились еще в 2016 году за шесть недель до смерти Фишер, однако потом началась череда разнообразных проблем — от затянувшейся работы со спецэффектами до пандемии коронавируса. Теперь лента готовится к ограниченному прокату, за которым последует оперативный цифровой релиз. Премьера состоится уже на следующей неделе, 23 июня.

В центре сюжета — двенадцатилетняя девочка Вайолет (Милвард). Она проживает в Италии вместе со своими американскими родителями и красивой старшей сестрой Саванной (Фри). Однажды всемирно известная дизайнер Яна (Ора) выбирает Саванну в качестве лица ее модного дома, поэтому воодушевленная новостью семья отправляется в милую деревню на фотосессию. Оставленная скучать в одиночестве Вайолет от безделья решает прогуляться и забредает в лесную чащу. Там школьница попадает в волшебный портал и встречает легендарную лесную ведьму Хейзел (Фишер). Оказавшись в мире новой знакомой, девочка получает возможность узнать, что ждет ее в будущем. Однако вскоре начинаются проблема, так как Вайолет рискует навсегда остаться в ловушке.

Режиссером выступил постановщик короткометражек Влад Марсавин. Сценарий написал Уильям Брукфилд («Похищение Фредди Хайнекена»). В остальной актерский состав вошли Себастьян Крофт, Винсент Спано, Меган Доддс и Ллойд Оуэн.

Фото: Strange Quark Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру» Дэниэл Рэдклифф прокомментировал свое возможное участие в сериале по «Гарри Поттеру» Читать далее 17 июня 2023
Более мрачная и зрелая киновселенная Marvel: появились отзывы о сериале «Секретное вторжение» Более мрачная и зрелая киновселенная Marvel: появились отзывы о сериале «Секретное вторжение» Читать далее 15 июня 2023
Чистый кинематографический адреналин: появились первые отзывы о «Тайлере Рейке 2» Чистый кинематографический адреналин: появились первые отзывы о «Тайлере Рейке 2» Читать далее 16 июня 2023
Елизавета Боярская правит Российской империей в трейлере сериала «Великая. Золотой век» Елизавета Боярская правит Российской империей в трейлере сериала «Великая. Золотой век» Читать далее 17 июня 2023
Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала» Два отличных эпизода из пяти: критики оценили шестой сезон «Черного зеркала» Читать далее 16 июня 2023
Лили Гладстоун переживает утрату в трейлере поэтичного роуд-муви «Неизвестная страна» Лили Гладстоун переживает утрату в трейлере поэтичного роуд-муви «Неизвестная страна» Читать далее 16 июня 2023
Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало» Технологические пророчества: 6 явлений, которые предсказал сериал «Чёрное зеркало» Читать далее 15 июня 2023
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля TUDUM Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля TUDUM Читать далее 18 июня 2023
Что смотреть на выходных: «Чёрное зеркало», боевик с Крисом Хемсвортом и спин-офф «Ходячих мертвецов» Что смотреть на выходных: «Чёрное зеркало», боевик с Крисом Хемсвортом и спин-офф «Ходячих мертвецов» Читать далее 16 июня 2023
Медработники борются с коронавирусом в финальном трейлере «Дыхания» с Ириной Горбачевой Медработники борются с коронавирусом в финальном трейлере «Дыхания» с Ириной Горбачевой Читать далее 16 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше