«Верный друг»: Рецензия Киноафиши

С 15 мая в российских кинотеатрах можно будет посмотреть фильм от режиссеров Скотта Макгихи и Дэвида Сигела «Верный друг». Творческий дуэт экранизировал мировой бестселлер — роман Сигрид Нуньес, который в 2018 году получил Национальную книжную премию. В центре сюжета — писательница по имени Айрис (Наоми Уоттс), которая внезапно теряет своего друга и наставника Уолтера (Билл Мюррей). Он совершил самоубийство. В наследство Уолтер оставил Айрис своего огромного немецкого дога по кличке Аполлон (Бинг). С этого момента главной героине предстоит столкнуться с мелкими неурядицами и научиться переживать смерть друга не в одиночку, а вместе с горюющим псом.

Интонация этой мелодрамы получается очень бытовой как раз за счет того, что Айрис приходится решать внезапно свалившиеся на нее и ее маленькую жизнь проблемы. Сначала нужно разобраться с похоронами Уолтера и его женщинами в лице трех жен и взрослой дочери, которые будто бы не переживают эту утрату так, как переживает Айрис. Затем Айрис придется научиться жить в маленькой квартире в Нью-Йорке с огромным немецким догом, который тоже в скорби, а потому не слушается — например, разбрасывает вещи или не дает законной хозяйке квартиры спать в своей кровати. Наконец, по ходу развития сюжета вопрос встанет еще острее: чтобы сохранить приемлемую арендную плату, от собаки нужно избавиться, а арендодатель ни в какую на компромиссы не соглашается.

Но за бытовыми неурядицами Айрис и легкой ненавязчивой манерой повествования Макгихи и Сигел на самом деле рассуждают о непопулярной теме как в кино, так и в обществе — о том, как пережить потерю близкого, особенно если этот близкий не кто-то из родственников или возлюбленных, а друг, родная душа, которую мы выбираем самостоятельно. Наоми Уоттс прекрасно чувствует свою героиню и не дает ей расплакаться до нужной точки эмоционального накала — ведь, как и в жизни, осознание утраты приходит сильно позже, когда весь внешний шум и похоронные обязательства утихают. Но особенный восторг вызывает дог по кличке Бинг, который не играет, а проживает роль Аполлона. По-другому тут и не скажешь, даже если речь про собаку. Режиссерам удается ловить очень точные состояния тоскующей собаки и притом не превращать эту историю в довольно слезливого, хотя и легендарного «Хатико». В конце концов, именно пара Наоми Уоттс и Бинга подталкивает зрителя к риторическому вопросу: как объяснить смерть? Особенно собаке, которая тоже живая и тоже может чувствовать.

Отдельно стоит упомянуть Билла Мюррея, который появляется лишь в паре сцен и в основном во флешбэках главной героини. Брать такую актерскую фигуру на эпизодическую роль довольно смело, но вполне оправданно — присутствие героя Мюррея чувствуется даже там, где он не фигурирует физически. За пару-тройку появлений ему удается создать неоднозначный образ Уолтера, к которому как много вопросов, так и много непростых человеческих чувств.

Любопытным кажется и то, что Аполлон выступает в качестве своеобразной метафоры. Уолтер свел счеты с жизнью, и это всегда эгоистичный выбор одного человека. Близкие самоубийц, как правило, до конца жизни остаются один на один с нерешенными вопросами по поводу такого трагического исхода. Аполлон для Айрис и есть этот ворох вопросов, сомнений, дилемм. Почему Уолтер так поступил? Могла ли Айрис ему помочь? Что было бы, если бы Уолтер этого не сделал? Все трудности, с которыми сталкивается Айрис из-за Аполлона — это метафора ее душевных метаний. А зародившая дружба между ней и собакой приравнивается к принятию ситуации и прощению, даже если самоубийство близкого ощущается как предательство.

Воспринимать «Верного друга» просто как легкую мелодраму про дружбу человека и собаки точно было бы ошибкой. В ненавязчивой и отнюдь не провокационной форме авторы говорят о вещах куда более глубоких и важных. Они исследуют грани не только человеческой, но и вообще любой живой души, которая рано или поздно сталкивается с горем и учится с ним жить.