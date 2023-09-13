Эдгар Аллан По сочетается с «Наследниками» в трейлере хоррор-сериала «Падение дома Ашеров»

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный трейлер нового мистического мини-сериала Майка Флэнагана «Падение дома Ашеров», являющегося вольной экранизацией одноименного рассказа Эдгара Аллана По. В представленном ролике отражена стилистика шоу, сочетающая в себе кровь и ужасы с сатирической семейной подноготной «Наследников». Все эпизоды восьмисерийного хоррора от создателя «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы» выйдут на стриминге 12 октября.

В центре сюжета — влиятельные брат и сестра в лице Родерика (Брюс Гринвуд) и Мадлен Ашеров (Мэри Макдоннелл), владеющие собственной фармацевтической компанией. На костях людей они построили настоящую империю, однако за богатство и власть им приходится заплатить слишком высокую цену. Однажды темное прошлое героев вновь напоминает о себе, из-за чего наследники династии начинают поочередно умирать. Потомков убивает таинственная женщина с демоническими способностями по имени Верна (Карла Гуджино) — она мстит за некие ужасные события, произошедшие с ней в ее молодости по вине Ашеров.

Шоураннер пообещал, что в сериале будет много сверхъестественных элементов, черного юмора и трогательных моментов. Во время написания сценария кинематографист вдохновлялся и другими произведениями По. Режиссурой эпизодов Флэнаган занимался вместе со своим давним творческим соратником Майклом Фимоньяри («Клуб полуночников»). В многочисленный актерский состав вошли также Марк Хэмилл, Кейт Сигел, Генри Томас, Уилла Фицджералд, Рахул Коли, Зак Гилфорд, Карл Ламбли, Мэри МакДоннелл, Т'Ниа Миллер, Саманта Слойан, Кэти Паркер, Кристал Балинт, Ая Фурукава и другие.