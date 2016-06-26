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Постер сериала Гастролеры
Постер сериала Гастролеры
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Гастролеры

Гастролеры (2016 - 2016)

Roadies 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Showtime
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Быть рок-звездой мечтает каждый. Но мало кто знает о тех людях, которые стоят за спиной легендарных исполнителей – организовывают их туры, общаются с прессой, снимают отели и подготавливают оборудование. Герои сериала «Гастролеры» – именно такие «серые кардиналы», работники тыла рок-сцены. История рассказывает о команде настоящих специалистов, которые обеспечивают жизнедеятельность популярного музыкального коллектива. Скандал в СМИ? Обрушение декораций? Именно им приходится решать все эти проблемы.

В ролях
В ролях
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Имоджен Путс
Имоджен Путс
Рейф Сполл
Рейф Сполл
Киша Касл-Хьюз
Киша Касл-Хьюз
Жаклин Байерс
Жаклин Байерс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.4 IMDb
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Сезоны
Гастролеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 10 эпизодов
 
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