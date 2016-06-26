Быть рок-звездой мечтает каждый. Но мало кто знает о тех людях, которые стоят за спиной легендарных исполнителей – организовывают их туры, общаются с прессой, снимают отели и подготавливают оборудование. Герои сериала «Гастролеры» – именно такие «серые кардиналы», работники тыла рок-сцены. История рассказывает о команде настоящих специалистов, которые обеспечивают жизнедеятельность популярного музыкального коллектива. Скандал в СМИ? Обрушение декораций? Именно им приходится решать все эти проблемы.