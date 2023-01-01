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Орион и Темнота
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Orion and the Dark

Орион и Темнота, 2024

2024 / США / Франция
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О фильме

Анимационная лента о приключениях мальчика и Темноты.

Год выпуска 2024
Режиссер
Шон Чэрмэтц
В ролях
Джейкоб Тремблэ
Джейкоб Тремблэ
Пол Уолтер Хаузер
Пол Уолтер Хаузер
Вернер Херцог
Вернер Херцог
Все актеры и съемочная группа
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