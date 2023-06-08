Майкл Шин и Дэвид Теннант сводят вместе Рай и Ад в трейлере второго сезона «Благих знамений»

Стриминговый сервис Prime Video выпустил трейлер второго сезона фэнтезийного сериала «Благие знамения», основанного на одноименном романе Нила Геймана и Терри Пратчетта.

В центре сюжета — харизматичный дуэт ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант). После спасения Земли от библейского Апокалипсиса герои возвращаются к легкой размеренной жизни среди смертных в лондонском районе Сохо. Но их покой оказывается вновь потревожен, когда на пороге книжной лавки Азирафеля неожиданно появляется архангел Гавриил (Джон Хэмм), совершенно забывший о том, кто он и почему покинул Небеса. Кроули с недоверием встречает незваного гостя, в то время как Азирафель решает разгадать тайну, стоящую за его странным состоянием. Однако попытка сокрыть местоположение архангела как от Рая, так и от Ада вскоре оборачивается для героев настоящей катастрофой. Теперь ангелу и демону предстоит отправиться в путешествие, чтобы разрешить масштабную загадку, охватывающую самые разнообразные уголки пространства и времени: начало времен, кладбища викторианского Эдинбурга, Англию 1940-х годов, современные лондонские улочки и многое другое.

В новых сериях шоу также снялись Миранда Ричардсон, Квелин Сепульведа, Лиз Карр и другие.

Режиссером всех шести эпизодов второго сезона выступил Дуглас Маккиннон, ранее работавший над сериалами «Шерлок» и «Доктор Кто». Он также исполняет функции шоураннера вместе с Гейманом.

Премьера второго сезона «Благих знамений» состоится 28 июля.