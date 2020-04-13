«Викторина» — британский мини-сериал, в основу которого легла скандально известная история, произошедшая в ходе английской телевикторины в 2001 году. Тогда бывший военный Чарльз Ингрэм смог правильно ответить на все пятнадцать вопросов и по итогу выиграл главный приз в размере целого миллиона фунтов стерлингов. Увы, впоследствии стало известно, что Ингрэм и его супруга Диана, а также приятель Теквен Уитток решили обмануть организаторов программы. Сообщники главного героя кашляли, каждый раз, когда он выбирал ответы на тот или иной вопрос. Это было подтверждено с помощью видеозаписи, которая делалась в ходе эфира.