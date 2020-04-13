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Постер к сериалу Викторина
Постер к сериалу Викторина
Постер к сериалу Викторина
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Викторина
Викторина (2020 - 2020) Quiz
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Викторина» — британский мини-сериал, в основу которого легла скандально известная история, произошедшая в ходе английской телевикторины в 2001 году. Тогда бывший военный Чарльз Ингрэм смог правильно ответить на все пятнадцать вопросов и по итогу выиграл главный приз в размере целого миллиона фунтов стерлингов. Увы, впоследствии стало известно, что Ингрэм и его супруга Диана, а также приятель Теквен Уитток решили обмануть организаторов программы. Сообщники главного героя кашляли, каждый раз, когда он выбирал ответы на тот или иной вопрос. Это было подтверждено с помощью видеозаписи, которая делалась в ходе эфира.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майкл Шин
Майкл Шин Chris Tarrant
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден Major Charles Ingram
Майкл Джибсон
Майкл Джибсон Tecwen Whittock
Хелен МакКрори
Хелен МакКрори Sonia Woodley QC
Эллиот Леви David Briggs
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Викторина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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