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Киноафиша Рецензии «В гостях у Элис»: Рецензия Киноафиши

«В гостях у Элис»: Рецензия Киноафиши

8 сентября 2017 00:00
«В гостях у Элис»: Рецензия Киноафиши
Драма в бежевых тонах

«В гостях у Элис» – умиротворяющая терапия для женщин, которая повествует о героине, сумевшей не только перешагнуть отчаяние, но и отойти от него на безопасное расстояние. Фильм, снятый слишком старательно и с явным намерением донести воодушевляющий посыл до аудитории, кажется осторожной попыткой удержаться в жанре мелодрамы и подкупить зрителя красивой сказкой. Что ж, это удается, однако не в той степени, на которую рассчитываешь, покупая билет на кино с Риз Уизерспун.

«В гостях у Элис»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «В гостях у Элис»

Главная героиня Элис встречает свое 40-летие со слезами на глазах и натянутой улыбкой, стараясь не выдавать свой страх оказаться за порогом женского счастья. Бросив мужа, она учится новой самостоятельности, воспитывая дочерей, обживая новый дом и даже пробуя профессию дизайнера. После традиционной алкогольной вечеринки в честь дня рождения она обнаруживает в своем идеально бежевом доме, помимо пустых бутылок и коробок из-под пицц, троих очаровательных парней. Волею судьюы (и мудрой мамы) они остаются у нее погостить...

«В гостях у Элис»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «В гостях у Элис»

От начала до конца сюжет просвечивает чем-то наивным и невероятным, что выдает неопытность режиссера Холли Мейерс-Шайер. Для нее это первый опыт, который состоялся, надо полагать, благодаря матери – продюсера Нэнси Мейерс, известной как режиссер фильмов «Чего хотят женщины», «Простые сложности» и «Стажер». Так что это во многом объясняет робость, с которой были использованы такие многообещающие ресурсы. Недотянутая драма сводит довольно серьезную историю к череде девчачьих фантазий о том, как в трудную минуту немолодую принцессу спасут сразу три (!) рыцаря, отвезут пьяную до дома и стукнут в нос ее бывшего…

«В гостях у Элис»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «В гостях у Элис»

Каждый важный диалог оказывается брошенным на полпути к пику, лишая зрителя возможности зацепиться за что-то человеческое. Например, когда Элис выясняет отношения со своими мужчинами или выговаривает претензии непорядочной заказчице, то делает это обрывками и не содержательно – из серии «Ты меня обидел!» и «Вы нехороший человек!». Везде не хватает более вдумчивого эмоционального наполнения, и от этого фильм кажется не более чем формальным следованием сценарию, который также написала Мейерс-Шайер. Эта «ровность» подчеркивается и визуально – идеально выстроенные кадры наполнены светом, делающим актеров до неприличия красивыми, драму постановочной, а любовь наигранной… В общем, искусственность во всем.

«В гостях у Элис»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «В гостях у Элис»

Риз Уизерспун, бесспорно, прекрасна, однако нельзя сказать, что она сумела раскрыться в этой роли и представить нечто большее, чем шаблон. И не потому, что не может, вспомнить хотя бы «Дикую», где ее образ намертво впечатывается в память и еще долго маячит синонимом о женской силе и преодолении себя. Просто роль оказалась такой тесной, что сложно выдавить что-то большее, чем рыдание в зеркало и коронная улыбка. Майкл Шин тоже маячит где-то на вторых ролях, играя безответственного мужа и отца, никак особо себя не проявляя. Также как и остальной довольно талантливый (!) каст.

Конечно, «В гостях у Элис» это не чистая безвкусица, а вполне качественно снятая «классическая» мелодрама из начала 2000-х, не трогающая сердца, но вызывающая улыбку. Такая сладкая таблетка от реальности, предлагающая согреть зрительские надежды на подаренное счастье.

Инна Син

В российском прокате с 7 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «В гостях у Элис»

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