Персоны
Майкл Шин
Награды
Награды и номинации Майкла Шина
Michael Sheen
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Майкла Шина
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
