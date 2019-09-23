«Блудный сын» — многосерийная американская криминальная драма, повествующая о работе нью-йоркского отделения ФБР. Премьера шоу прошла на канале FOX в марте 2020 года. Сюжет разворачивается вокруг Малькольма Брайта, перспективного профайлера, страдающего серьезными психологическими девиациями. Большая часть из внутренних проблем молодого человека связана с его отцом — интеллектуалом и серийным убийцей, на счету которого жизни десятки женщин. С помощью своих способностей герой помогает спецагентам распутывать даже самые сложные дела, параллельно разбираясь в темных тайнах собственного прошлого.