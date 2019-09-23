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Постер к сериалу Блудный сын
Постер к сериалу Блудный сын
Постер к сериалу Блудный сын
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы Блудный сын
Блудный сын (2019 - …) Prodigal Son 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 33 часа 0 минут
О чем сериал

«Блудный сын» — многосерийная американская криминальная драма, повествующая о работе нью-йоркского отделения ФБР. Премьера шоу прошла на канале FOX в марте 2020 года. Сюжет разворачивается вокруг Малькольма Брайта, перспективного профайлера, страдающего серьезными психологическими девиациями. Большая часть из внутренних проблем молодого человека связана с его отцом — интеллектуалом и серийным убийцей, на счету которого жизни десятки женщин. С помощью своих способностей герой помогает спецагентам распутывать даже самые сложные дела, параллельно разбираясь в темных тайнах собственного прошлого.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Крис Федак
Крис Федак
Сэм Склавер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майкл Шин
Майкл Шин Dr. Martin Whitly
Том Пэйн
Том Пэйн Malcolm Bright
Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс Gil Arroyo
Миган Гуд
Миган Гуд
Холстон Сейдж
Холстон Сейдж Ainsley Whitly
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Блудный сын - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 20 эпизодов
 
Блудный сын - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 13 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Блудный сын
Кадры из сериала
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