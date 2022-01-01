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Марцин Дороциньский
Марцин Дороциньский
Marcin Dorocinski
О персоне
Фильмография
Марцин Дороциньский
Marcin Dorocinski
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Дата рождения
22 июня 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Милянувек, Польша
Биография Марцин Дороциньский
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Фильмография Марцин Дороциньский
Семь чувств
драма, комедия
2018, Польша
6.0
Крылья урагана
боевик, драма, военный
2018, Польша
5.0
Питбуль. Последний пёс
боевик, драма, криминал
2018, Польша
6.0
На границе
боевик, триллер, драма
2016, Польша
5.0
Страх высоты
драма
2011, Польша
6.0
Женщина, которая мечтала о мужчине
драма
2010, Дания / Швеция / Франция / Польша / Норвегия
5.0
Любовь на подиуме
мелодрама, комедия
2009, Польша
5.0
Каждый из нас Христос
драма
2006, Польша
7.0
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