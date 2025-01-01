Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Холокост
1 постер
Киноафиша Сериалы Холокост

Холокост (1978 - 1978)

Holocaust 18+
Год выпуска 1978
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 20 минут
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 11 часов 40 минут

О чем сериал

Это знаменитая сага о двух семьях — еврейской и христианской. Действие разворачивается во времена с 1935 по 1945 год. Это история о том, как жесток может быть один человек по отношению к другому человеку. И при этом здесь есть место надежде в период отчаяния. В 1935 году в столице Германии Вайсы отмечают свадьбу сына Карла с Ингой Хелмс. Эрику Дорфу не удается устроиться на работу юриста, супруга Марта убеждает его пойти к нацистам. Эрик Дорф говорит доктору Вайсу, что ему лучше уехать из Германии.

В ролях
В ролях
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
Розмари Харрис
Това Фелдшух
Това Фелдшух
Фриц Уивер
Сэм Уонамейкер
Сэм Уонамейкер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Холокост - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1978, 5 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше