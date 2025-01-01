Это знаменитая сага о двух семьях — еврейской и христианской. Действие разворачивается во времена с 1935 по 1945 год. Это история о том, как жесток может быть один человек по отношению к другому человеку. И при этом здесь есть место надежде в период отчаяния. В 1935 году в столице Германии Вайсы отмечают свадьбу сына Карла с Ингой Хелмс. Эрику Дорфу не удается устроиться на работу юриста, супруга Марта убеждает его пойти к нацистам. Эрик Дорф говорит доктору Вайсу, что ему лучше уехать из Германии.