Ким Бейсингер
Награды
Награды и номинации Ким Бейсингер
Kim Basinger
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Ким Бейсингер
Оскар 1998
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2018
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2005
Худший неудачник за 25 лет
Номинант
Золотая малина 2001
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1995
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1993
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1992
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 1987
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Лучший поцелуй
Номинант
Most Desirable Female
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Most Desirable Female
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Most Desirable Female
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
