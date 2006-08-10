«Охранник»: Рецензия Киноафиши

Кларк Джонсон, прежде чем поставить «Охранника», пробавлялся на ниве режиссуры в основном телесериалами (хотя, между прочим, он входил в число тех, кто приложил руку к блистательному канадско-американскому проекту Welcome to Paradox, могущему служить образцом философского осмысления ряда известных фантастических сюжетов). Не так давно Джонсон дебютировал в большом кино фильмом «S.W.A.T.», и дебютировал провально: эта ходульная производственная драма из жизни полицейского спецназа с кукольными характерами и смертельно клишированными поворотами сюжета ничего, кроме усталой скуки и тотальных нареканий, вызвать не могла. «Охранник», поставленный по роману известного беллетриста Джеральда Петиевича, бывшего спецагента и сына офицера лос-анджелесской полиции, – попытка сыграть на соседнем поле и другими средствами.

В свое время Уильям Фридкин экранизировал другой роман Петиевича – «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», нанизывая друг на друга трагические события в каком-то диссонирующем с сюжетом боевито-пританцовывающем ритме. В результате получился поверхностный гибрид детектива с боевиком. Джонсон избрал для конструируемых им на экране драматических событий более адекватную художественную форму. История сотрудника охраны президента США (Майкл Дуглас), когда-то спасшего от пули Рейгана, а теперь подставленного и обвиненного в попытке убить нынешнего президента (ну, вымышленного президента, не Буша-младшего, конечно, – последнее было бы не преступлением, а актом милосердия по отношению к американскому народу), сделана по всем правилам классического политического триллера. Роман главного героя с женой хозяина Белого дома (Ким Бэсинджер), покушение на саммите G8 в Торонто, вмешательство не то восточноевропейских, не то среднеазиатских спецслужб, родившихся из пепла приснопамятного КГБ, убийства свидетелей и составленная по канонам фирменной параноической кинорецептуры теория заговора, – эти ингредиенты смешаны Кларком Джонсоном довольно достоверно. Главные персонажи в отличие от героев «S.W.A.T.» имеют более-менее запоминающуюся индивидуальность, диалоги не в пример осмысленнее и человечнее, а съемка гораздо более изощренна: так, пущенная несколько раз поверх кадра прихотливая вязь маркированных красным, черным и белым слов из угрожающих посланий в адрес президента должна безусловно считаться творческой удачей. Развязка интриги дышит героическим оптимизмом, несмотря на проводы персонажа Майкла Дугласа на заслуженный отдых (все-таки адюльтер за пределами Овального кабинета не может остаться совсем уж без всякого воздаяния), однако это практически общее место, с которым в Голливуде спорят лишь немногие. Тем не менее следует признать, что на сей раз Кларк Джонсон снял вполне боеспособное кино.

Vlad Dracula