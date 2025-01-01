Меню
Оскар 1965
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1983
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1966
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1968
World Film Favorite - Female
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1967
World Film Favorite - Female
Победитель
Золотой глобус 1966
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1965
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1987
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1970
World Film Favorite - Female
Номинант
Золотой глобус 1969
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
World Film Favorite - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Nonfiction Series
Победитель
Outstanding Nonfiction Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Variety Musical Series
Победитель
Outstanding Variety Musical Series
Победитель
Outstanding New Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Номинант
Outstanding Single Program - Variety or Musical - Variety and Popular Music
Номинант
Primetime Emmy Awards 1965
Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Actors and Performers
Номинант
Primetime Emmy Awards 1958
Actress - Best Single Performance - Lead or Support
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Outstanding British Contribution to Cinema
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best British Actress
Номинант
Best British Actress
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2019
Career Golden Lion
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
