Камерон Диаз
Награды
Награды и номинации Камерон Диаз
Cameron Diaz
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Камерон Диаз
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2015
Худшая женская роль
Победитель
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2009
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2004
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best On-Screen Team
Победитель
Best On-Screen Team
Победитель
Best Dance Sequence
Победитель
Best Line from a Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1999
Best Female Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший WTF момент
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Best Dance Sequence
Номинант
Best Dance Sequence
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best On-Screen Team
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Dance Sequence
Номинант
Most Desirable Female
Номинант
Best Breakthrough Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
