«Филфак» — это комедийный сериал о студенческой молодости трех парней-девственников, поступивших на филологический факультет на один курс вместе с двумя сотнями девушек. Миша Соломонов — простодушный и романтичный, посвящает стихи одногруппнице Лене, в которую безответно влюблен. Его лучшие друзья — пессимистичный ботаник Рома Бабин, обожающий рубиться в онлайн-игры, и приколист Женя Морозов, зацикленный на девушках и сексе. Теперь приятелям предстоит выжить в женском коллективе, полном интриг и сплетен...