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Постер к сериалу Филфак
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Киноафиша Сериалы Филфак
Филфак (2017 - 2017) Филфак 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 8 часов 20 минут
О чем сериал

«Филфак» — это комедийный сериал о студенческой молодости трех парней-девственников, поступивших на филологический факультет на один курс вместе с двумя сотнями девушек. Миша Соломонов — простодушный и романтичный, посвящает стихи одногруппнице Лене, в которую безответно влюблен. Его лучшие друзья — пессимистичный ботаник Рома Бабин, обожающий рубиться в онлайн-игры, и приколист Женя Морозов, зацикленный на девушках и сексе. Теперь приятелям предстоит выжить в женском коллективе, полном интриг и сплетен...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александра Бортич
Александра Бортич Лена
Александра Бортич
Александра Бортич
Виолетта Давыдовская
Ефим Шифрин
Ефим Шифрин
Денис Парамонов
Денис Парамонов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Филфак - Сезон 1 Сезон 1
2017, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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